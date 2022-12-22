جامعة مصرية تستعمل تقنية “الفار” لمراقبة الغش في الامتحانات

لجأت جامعة مصرية إلى استعمال تقنية “الفار”، لمراقبة وكشف وقائع الغش داخل قاعات الامتحانات شبيه بما يتم اعتماده في مباريات كرة القدم.

ونشرت الصفحة الرسمية لكلية الآداب بجامعة المنصورة على فيسبوك صورا قالت إنها مأخوذة من كاميرات المراقبة للجان الامتحانات، في تنبيه للطلاب بأن كل شيء يفعلونه مسجل.

وأكد عميد الكلية محمود سليمان الجعيدي في تصريح إعلامي أن هذا الإجراء يشبه إلى حد كبير تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR” الذي يعتمد عليه الحكام في مباريات كرة القدم.

وأوضح المسؤول أنه “لن يتم العودة لتسجيلات كاميرات المراقبة داخل قاعات الامتحانات إلا في حالة وجود شكوى”.

وتابع الجعيدي: “إذا وردت لإدارة الكلية شكوى بالغش أثناء الامتحان، ستتم العودة لتسجيلات كاميرات المراقبة للتحقق من الأمر واتخاذ اللازم قانونا ضد من يثبت ضده الغش فعلا”.

وأثار قرار الجامعة المصرية ردود فعل متباينة بين طلاب الجامعة، حيث أيد بعضهم الفكرة، فيما رأى آخرون أنها “انتهاك لخصوصية الطلاب”.