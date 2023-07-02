جامعة هواري بومدين تودع 30 طلب براءة إختراع هذا العام

قالت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا أنها قدمت نهاية شهر جوان 13 طلب براءة إختراع جديد إلى المعهد الوطني للملكية الصناعية. ما يجعل عدد طلبات براءات الإختراع التي قدمتها الجامعة خلال العام الجامعي يبلغ 30 طلبا.

الجامعة قالت في بيانها أن طلبات براءات الإختراع هذه تدخل في إطار مشروع “شهادة جامعية – مؤسسة ناشئة”. الجامعة قالت أن طلبات براءات الإختراع التي قدمها طلبتها تعنى بابتكارات في عديد المجالات. مجالات مثل صناعة الأدوية، الهندسة المدنية، الهيدروليكا، الهندسة الميكانيكية، الإلكترونيات، البيئة وعلم الأحياء.

وللتذكير فمشروع “شهادة جامعية – مؤسسة ناشئة” الذي أطلقته وزارة التعليم العالي يهدف إلى حث الطلبة على خلق المؤسسات والأفكار الإبتكارية الخلاقة للثروة ومناصب الشغل، وذلك عبر إطلاق طلبة مؤسسات التعليم العالي لمؤسسات ناشئة.

وهي مؤسسات ستثمن الفائزة منها بدعم مالي من وزارة التعليم العالي وذلك من أجل ترجمة أفكار الطلبة إلى مشاريع ومنتجات قابلة للتسويق.

وتريد الوزارة بهذا المشروع “شهادة جامعية –مؤسسة ناشئة” خلق جيل من الطلبة رواد الأعمال وذلك بالإبتكار التكنولوجي وإيجاد حل تقني وتكنولوجي أو رقمي لمؤسسات قائمة أو مؤسسات مستقلة بذاتها. كذلك خلق مؤسسات ناشئة خلاقة للثروة ومناصب الشغل.