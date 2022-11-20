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الجزائر
المؤتمر الدولي يدوم ثلاثة أيام

جامعتا سكيكدة وماردين التركية تطرحان للنقاش قضايا اللسانيات العربية

إلهام بوثلجي
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جامعتا سكيكدة وماردين التركية تطرحان للنقاش قضايا اللسانيات العربية
ح.م
جامعة سكيكدة

تحتضن جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة بالجزائر بالتعاون مع جامعة ماردين ارتقلو تركيا،ودار شرفات للنَّشر والدِّراسات، ومجلَّة المنصَّة للعلوم واللُّغات والآداب بداية من يوم الاثنين وعلى مدار ثلاثة أيام المؤتمر الدولي الأول حول :”قضايا اللسانيات العربية بين الأصالة والمعاصرة “

وسيشارك في الملتقى باحثون من مختلف جامعات الوطن والجامعات الدولية وبمختلف اللغات العربية والانجليزية والتركية.
ويهدف هذا المؤتمر لإبراز أهمِّيَّة الدِّراسات اللِّسانيَّة المتعدِّدة قديمة وحديثة، إذ يمنح جهود الكثير من اللِّسانيين المحدثين اهتمامًا خاصًّا بها؛ كما يأتي هذا المؤتمر تقديرًا للِّسانيَّات العربيَّة المعاصرة عمومًا، ولا سيَّما جهود علماء اللِّسانيَّات العرب على اختلاف مشاربهم واهتماماتهم بفروع اللِّسانيَّات المتعدِّدة الَّذين دأبوا على دراسة التُّراث اللِّسانيِّ العربيِّ وتحليله وتمحيصه ومقارنة ظواهره وقضاياه بشبيهاتها لدى الغربيِّين مع تسليط الضَّوء على بعض ماأخذه أهل الاستشراق من التُّراث العربيِّ وظواهره وقضاياه ومناهجه اللِّسانيَّة

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