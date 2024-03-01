جامع الجزائر.. إرشادات هامة لمقيمي أول صلاة جمعة به  

يتم اليوم إقامة أول صلاة جمعة بجامع الجزائر بعد افتتاحه رسميا منتصف شهر شعبان الجاري من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ولتسهيل دخول المصلين نشر جامع الجزائر على صفحته الرسمية عبر فيسبوك بعض الارشادات للوافدين عليه لتسهيل حركتهم.

وجاء في الإرشادات أن على الوافدين اتباع هذه الخطوات:

-ركن السّيارات سيكون متاحا فقط من جانب قصر المعارض، أرديس، الصابلات.

– دخول أصحاب السيارات بعد ركنها سيكون عبر الجسرين من الجهة البحرية.

– دخول الرّاجلين سيكون من جهة المحمدية البوابتين 11 و15.

– يجب تفادي الطرق المحاذية للجامع من جهة المحمدية لأنها ستكون مغلقة في وجه حركة المرور.

– يجب تفادي إحضار الطعام للجامع

– الأبواب ستُفتح ابتداء من الساعة 9 والنصف صباحا.

كما قدم الجامع نصائح للباس الذي يجب أن يرتديه الوافدون إلى الجامع والتذكير بالملابس التي يمنع الدخول بها إلى المسجد وغيرها من آداب الزيارة وهي كالتالي:

وأكد مدير ديوان جامع الجزائر، بوزيد بومدين، خلال ندوة صحفية، الخميس، بعمادة الجامع، أنه “سيتم نقل صلاة الجمعة مباشرة عبر قنوات التلفزيون العمومي الجزائري.”

وفيما يتعلق بالجوانب التقنية، أكد مدير مؤسسة تسيير وصيانة جامع الجزائر، نسيم مختاري، على “اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتكون كل المرافق جاهزة، وعلى رأسها قاعة الصلاة، مع الحرص على توفير التسهيلات اللازمة للمصلين”.