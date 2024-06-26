-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

جامع الجزائر.. إطلاق مجلس يومي للفتوى بعد صلاة العصر

الشروق أونلاين
  • 92
  • 0
جامع الجزائر.. إطلاق مجلس يومي للفتوى بعد صلاة العصر

أعلن قسم الإفتاء بجامع الجزائر عن تنظيم مجلس الفتوى بعد صلاة العصر من كل يوم ما عدا الجمعة.

وقال القسم في بان له أن المجلس سيخصص ساعة من الزمن في مدخل قاعة الصلاة وذلك ابتداءً من اليوم الأربعاء.

مقالات ذات صلة
الرئيس تبون يستقبل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

الرئيس تبون يستقبل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

3 سيناريوهات لإصلاح امتحان شهادة التعليم المتوسط

3 سيناريوهات لإصلاح امتحان شهادة التعليم المتوسط

إحباط إدخال أزيد من 4 قناطير من الكيف عبر المغرب

إحباط إدخال أزيد من 4 قناطير من الكيف عبر المغرب

كان 2025!!

كان 2025!!

دفع أشطر “عدل 3” عبر تطبيق بريدي موب

دفع أشطر “عدل 3” عبر تطبيق بريدي موب

شبكة لتهريب أموال الفساد بقيادة نجل مسؤول كبير سابقا

شبكة لتهريب أموال الفساد بقيادة نجل مسؤول كبير سابقا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد