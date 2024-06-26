جامع الجزائر.. إطلاق مجلس يومي للفتوى بعد صلاة العصر

أعلن قسم الإفتاء بجامع الجزائر عن تنظيم مجلس الفتوى بعد صلاة العصر من كل يوم ما عدا الجمعة.

وقال القسم في بان له أن المجلس سيخصص ساعة من الزمن في مدخل قاعة الصلاة وذلك ابتداءً من اليوم الأربعاء.