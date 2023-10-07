جامع الجزائر.. تعليمات بإتمام الأشغال في أقرب الآجال (صور)

أسدى وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، يوم أمس الجمعة، تعليمات بإتمام أشغال جامع الجزائر في أقرب الآجال.

وأعطى الوزير بلعريبي خلال زيارته التفقدية إلى جامع الجزائر -حسب بيان الوزارة- في ورشة مقر الإدارة للوكالة الوطنية لانجاز وتسيير جامع الجزائر، تعليمات بإكمال الأشغال في أقرب وقت.

وخلال تفقد بلعريبي للمدخل الرئيسي حرص على إتمامه في أقرب وقت مع مراعاة نظام العمل 8×3، “ثم واصل تفقد الممر والواجهات الخارجية للمبنى حيث عاين تقدم الأعمال”.

كما عاين وزير السكن “بعد ذلك التهيئات الداخلية مثل منطقة الترحيب، قاعة المؤتمرات، ومختلف المكاتب والمداخل الرئيسية”.

وإلتقى وزير السكن محمد طارق بلعريبي على هامش الزيارة، مع المدير العام لشركة “شلتر إفريقيا” “تييرنو حبيب هان”، حسب بيان وزارة السكن.