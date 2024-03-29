برمجت الوكالة الوطنية للدم بالتعاون مع جامع الجزائر، حملة للتبرع بالدم بعد صلاة التراويح بهذه المنشأة التي تستقبل عددا معتبرا من المصلين.

وأوضحت الوكالة في بيان لها، أن هذه المبادرة التي وضعت تحت شعار “متحدون جميعا للتبرع بالدم في شهر التضامن”.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا البرنامج قد تم إعداده مع وزارة الشؤون الدينية ويتضمن دروسا تحسيسية خلال صلاة الجمعة وجمع الدم بجوار المساجد بعد انتهاء صلاة التراويح.

كما شارك عديد الشركاء الآخرين في هذا البرنامج الواسع, سيما مديريات الصحة والسكان, والفدرالية الجزائرية للمتبرعين بالدم, والمديرية العامة للأمن الوطني, يضيف ذات المصدر.

تجدر الإشارة إلى أن حملة أولى قد جرت خلال السنة الجارية، قبل شهر رمضان من أجل ضمان مخزون الدم والحد من التناقص المعتاد لعدد المتبرعين بالدم خلال هذا الشهر المعظم.

كما توصي الوكالة في هذا الصدد بتفادي “المجهود الكبير مثل ممارسة الرياضة عشية ويوم التبرع, فضلا عن الوجبات الدسمة”، كما تنصح “بشرب لتر من الماء على الأقل, زيادة على المشروبات المعتادة”.