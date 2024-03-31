جامع الجزائر يجمع الجزائريين في رمضان

يستقطب العائلات للصلاة من مختلف ولاية الوطن

تحول جامع الجزائر في رمضان إلى القبلة الأولى للجزائريين الباحثين عن نفحات الخشوع في الصلاة والاستماع إلى أحسن القراء الذين أبدعوا في صلاة التراويح، حيث يبدأ التوافد على الجامع لأداء صلاة القيام مباشرة بعد الإفطار.

“الشروق” وقفت ليلة الأحد على الإقبال الكبير للعائلات الجزائرية على جامع الجزائر، الذي يبهر زواره بمختلف أجزائه ومساحاته وتصميمه، حيث تستقبله من بعيد أنوار مئذنته الأطول في العالم التي تحولت إلى إشعاع ديني وحضاري تستقبل زوار العاصمة بشموخها الذي يعانق السحاب.

وما ساهم في زيادة الإقبال على هذا الصرح الديني والحضاري، هو التنظيم المحكم والإنزال الأمني لحماية وتأطير وتوجيه المواطنين، حيث اكتظ موقف “أرديس” عن آخره قبل ربع ساعة من أذان العشاء، فتبهرك الجموع الغفيرة من المواطنين والعائلات الشباب الذين يمشون جماعات وفرادى وهم يقطعون الجسر المؤدي إلى المسجد.

وبعد أداء التراويح يتجمع المواطنون لأخذ صور تذكارية مع مختلف أجزاء المسجد على غرار المئذنة الشامخة وصحن المسجد المزين بالنافورات المائية وقاعة الصلاة المبهرة التي تتسع لخمسين ألف مصلّ..

وما زاد من روعة المشهد هو الحضور القوي للأطفال المنخرطين في الجمعيات الذين يمشون في جماعات من أجل أخذ صور تذكارية وكلهم إعجاب وانبهار بهذا المكسب الديني الثمين..