جامع الجزائر يرصد الخسوف الكلّي للقمر

أبلغت عمادة جامع الجزائر مساء الأحد في بيان، بتنظيم عملية رصد للخسوف الكلّي للقمر في ساحة الجامع، بين الساعتين السابعة 19:00 والتاسعة 21:00 من أمسية اليوم.

وسيشرف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، على عملية الرصد المفتوحة لرواد الجامع، يؤكد المصدر.

وأشار مركز البحث في وقت سابق، إلى أن الخسوف الكلّي لن يُشاهد في الجزائر، إلا ابتداءً من النصف الثاني لاكتماله. حيث سيشرق القمر وهو في حالة خسوف تام.

“وخلال هذه المرحلة سيدخل القمر كليًا في ظل الأرض، ويكتسي لونًا أحمر قرميديًا. ويعود هذا التلوّن إلى ظاهرة انكسار وتشتّت أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض”، يوضح المركز.

ولا تتطلّب متابعة خسوف القمر أي تجهيزات خاصة، إذ يمكن مشاهدته بالعين المجرّدة دون أي خطر. غير أنّ استعمال االأجهزة البصرية الصغيرة يتيح رصدا أوضح لتفاصيل قرص القمر وتباينات إضاءته ولونه.