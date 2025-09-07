-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

جامع الجزائر يرصد الخسوف الكلّي للقمر

الشروق أونلاين
  • 67
  • 0
جامع الجزائر يرصد الخسوف الكلّي للقمر
أرشيف
تعبيرية

أبلغت عمادة جامع الجزائر مساء الأحد في بيان، بتنظيم عملية رصد للخسوف الكلّي للقمر في ساحة الجامع، بين الساعتين السابعة 19:00 والتاسعة 21:00 من أمسية اليوم.

وسيشرف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، على عملية الرصد المفتوحة لرواد الجامع، يؤكد المصدر.

وأشار مركز البحث في وقت سابق، إلى أن الخسوف الكلّي لن يُشاهد في الجزائر، إلا ابتداءً من النصف الثاني لاكتماله. حيث سيشرق القمر وهو في حالة خسوف تام.

“وخلال هذه المرحلة سيدخل القمر كليًا في ظل الأرض، ويكتسي لونًا أحمر قرميديًا. ويعود هذا التلوّن إلى ظاهرة انكسار وتشتّت أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض”، يوضح المركز.

ولا تتطلّب متابعة خسوف القمر أي تجهيزات خاصة، إذ يمكن مشاهدته بالعين المجرّدة دون أي خطر. غير أنّ استعمال االأجهزة البصرية الصغيرة يتيح رصدا أوضح لتفاصيل قرص القمر وتباينات إضاءته ولونه.

مقالات ذات صلة
الدرك الوطني يوقف 5 أشخاص اعتدوا على زوج وزوجته في الطريق العام

الدرك الوطني يوقف 5 أشخاص اعتدوا على زوج وزوجته في الطريق العام

اللقاءات السينماتوغرافية.. موعد يليق بمدينة بجاية وبجمهورها

اللقاءات السينماتوغرافية.. موعد يليق بمدينة بجاية وبجمهورها

الفريق أول السعيد شنقريحة يجري محادثات مع وزير الدفاع الوطني لجمهورية الموزمبيق

الفريق أول السعيد شنقريحة يجري محادثات مع وزير الدفاع الوطني لجمهورية الموزمبيق

لماذا مسح فريق الزعيم الكوري آثاره على الكرسي والكأس؟!

لماذا مسح فريق الزعيم الكوري آثاره على الكرسي والكأس؟!

بـ”45 مليون دولار”.. غوغل تُبرم اتفاقًا لطمس جرائم الاحتلال في غزة

بـ”45 مليون دولار”.. غوغل تُبرم اتفاقًا لطمس جرائم الاحتلال في غزة

وزير التجارة الخارجية رزيق يطوف بأجنحة معرض التجارة البينية بقصر المعارض

وزير التجارة الخارجية رزيق يطوف بأجنحة معرض التجارة البينية بقصر المعارض

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد