جامع الجزائر يوظّف 8 أساتذة بحث

أعلن مركز البحث في العلوم الدّينيّة وحوار الحضارات بجامع الجزائر يوم الأربعاء، عن فتح 8 مناصب للتوظيف على أساس الشهادات، في رتبة أستاذ بحث قسم “ب”.

ويخصّ التوظيف حاملي شهادة الدكتوراه في تخصّصات الفقه وأصوله أو الفقه المقارن، العقيدة أو مقارنة الأديان، الفلسفة الإسلامية، التصوف الإسلامي أو التراث والاستشراق.

إلى جانب تخصصات الدعوة والإعلام أو الدعوة والثقافة إسلامية، الاقتصاد الإسلامي أو المالية والصيرفة الإسلامية، علوم الإعلام والاتصال، وعلم الاجتماع الديني.

كما يشترط للمشاركة في مسابقة التوظيف على أساس الشهادات، إثبات الإقامة في ولايات الجزائر، أو البليدة، أو تيبازة، أو بومرداس.

وجامع الجزائر، هو ثالث أكبر مساجد العالم، بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.

ويشمل هذا الجامع قاعة صلاة كبيرة تتّسع لـ 120 ألف مصلّ. إلى جانب عدّة منشآت أخرى، على غرار “دار القرآن”، و”مركز حوار الحضارات”.