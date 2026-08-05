-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

جامع الجزائر يوظّف 8 أساتذة بحث

الشروق أونلاين
  • 177
  • 0
جامع الجزائر يوظّف 8 أساتذة بحث
ح.م
جامع الجزائر

أعلن مركز البحث في العلوم الدّينيّة وحوار الحضارات بجامع الجزائر يوم الأربعاء، عن فتح 8 مناصب للتوظيف على أساس الشهادات، في رتبة أستاذ بحث قسم “ب”.

ويخصّ التوظيف حاملي شهادة الدكتوراه في تخصّصات الفقه وأصوله أو الفقه المقارن، العقيدة أو مقارنة الأديان، الفلسفة الإسلامية، التصوف الإسلامي أو التراث والاستشراق.

إلى جانب تخصصات الدعوة والإعلام أو الدعوة والثقافة إسلامية، الاقتصاد الإسلامي أو المالية والصيرفة الإسلامية، علوم الإعلام والاتصال، وعلم الاجتماع الديني.

كما يشترط للمشاركة في مسابقة التوظيف على أساس الشهادات، إثبات الإقامة في ولايات الجزائر، أو البليدة، أو تيبازة، أو بومرداس.

وجامع الجزائر، هو ثالث أكبر مساجد العالم، بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.

ويشمل هذا الجامع قاعة صلاة كبيرة تتّسع لـ 120 ألف مصلّ. إلى جانب  عدّة منشآت أخرى، على غرار “دار القرآن”، و”مركز حوار الحضارات”.

مقالات ذات صلة
فاجعة بومرداس.. الملك سلمان وولي العهد يبعثان برسالتي تعزية إلى الرئيس تبون

فاجعة بومرداس.. الملك سلمان وولي العهد يبعثان برسالتي تعزية إلى الرئيس تبون

خدعت ضحاياها بانتحال صفة طبيبة.. هكذا انتهى مشوار “صبرينة”

خدعت ضحاياها بانتحال صفة طبيبة.. هكذا انتهى مشوار “صبرينة”

وجهات جبلية وحموية تتحول إلى ملاذات صيفية بديلة للشواطئ

وجهات جبلية وحموية تتحول إلى ملاذات صيفية بديلة للشواطئ

حادث بومرداس… التضامن بين الجزائريين بات “خصلة” وميزة

حادث بومرداس… التضامن بين الجزائريين بات “خصلة” وميزة

الجيش الوطني الشعبي.. وثائقيان جديدان يرويان التاريخ ويبرزان الجاهزية

الجيش الوطني الشعبي.. وثائقيان جديدان يرويان التاريخ ويبرزان الجاهزية

في أعلى محصول للقمح منذ الاستقلال… هذه توقعات موسم 2026

في أعلى محصول للقمح منذ الاستقلال… هذه توقعات موسم 2026

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد