جامع الزيتونة يتعرض للسرقة

تعرض جامع الزيتونة وسط المدينة العتيقة بالعاصمة تونس إلى السرقة قبيل صلاة المغرب أمس الثلاثاء.

ونقلت القناة التاسعة التونسية عن كاتب عام نقابة الأئمة فاضل عاشور، تأكيده بتعرض جامع الزيتونة للسرقة، حيث تم سرقة مضخم الصوت بمحراب الجامع قبيل صلاة المغرب.

وقال فاضل عاشور، إن الواقعة ليست الأولى حيث تم في السابق تسجيل عديد السرقات من جامع الزيتونة المعمور وشملت ”الزرابي”.

وقالت إذاعة موزاييك التونسية “أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتعهيد فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات سرقة مضخّم صوت من داخل محراب جامع الزيتونة المعمور بالمدينة العتيقة للعاصمة.”

وأكدت أنه حسب المعطيات المتوفرة فقد سجّلت عملية السرقة خلال الفترة ما بين صلاتي العصر والمغرب الثلاثاء حيث تفاجأ المشرفون على جامع الزيتونة باختفاء مضخّم الصوت من داخل محراب الجامع ليتم إعلام أعوان الأمن بالواقعة.