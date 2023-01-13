-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
ملتميديا
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
جانب من حفل افتتاح كأس أفريقيا للمحليين
الشروق أونلاين
2023/01/13
14
0
شارك المقال
فيديوهات
مقالات ذات صلة
هذا ما جاء في رسالة حفيد مانديلا للجزائر والرئيس تبون
“توحيد جهودنا من أجل استقلال الشعب الصحراوي”
مديرية الشرطة تعلن عن مسابقة توظيف جديدة
ترقيات ومسابقات توظيف وإدماج عقود ما قبل التشغيل
شروط جديدة لمعايير الرفاهية في سكنات البيع بالإيجار
الفساد في وقت بوتفليقة كلف الجزائر 78 مليار دولار
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
دراجي يكشف عن عرض جزائري للمغرب أيده أنفنتينو وموتسيبي ورفضته الرباط
2023/01/13
النظام المغربي يكرر سيناريو القمة العربية مع شان الجزائر بمسرحية مطار سلا
2023/01/13
هكذا علّق بوقرة على غياب المغرب عن “الشان”
2023/01/12
الجزائر تحتضن آخر نسخة للشان.. أمين عام الكاف يحسم الجدل
2023/01/11
اجتماع هامّ لـ “الكاف” بِالجزائر
2023/01/11
الرأي
المزيد
ما شأن من لا “شان” له؟
عمار يزلي
2023/01/13
الفخر
عبد الناصر بن عيسى
2023/01/13
عقدة الكولون مستمرّة!
رشيد ولد بوسيافة
2023/01/11
“عالم” سياسيّ
محمد الهادي الحسني
2023/01/11
رسالة إلى السفير الفرنسي السابق
2023/01/11