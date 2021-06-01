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الجزائر

“جانت”.. سفينة جزائرية جديدة لتسويق المنتجات عبر العالم (فيديو)

الشروق أونلاين
  • 1993
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“جانت”.. سفينة جزائرية جديدة لتسويق المنتجات عبر العالم (فيديو)

أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، كمال ناصري، أن سفينة “جانت” الجديدة التي استلمتها الجزائر ستُساهم بشكل كبير في تنشيط الحركية الاقتصادية والتبادل التجاري مع مختلف الشركاء الأجانب، بالإضافة إلى استغلالها في نقل وتسويق مختلف البضائع والسلع الجزائرية عبر العالم.

وقال وزير الأشغال العمومية والنقل، كمال ناصري لدى نزوله ضيفًا على النشرة الرئيسة للتلفزيون الجزائري، الإثنين، أن استلام الجزائر للسفينة الجديدة “جانت” تدخل في إطار الاستراتيجية الوطنية لتصدير المنتوج الجزائري إلى مختلف الأسواق العالمية

وأضاف أن النقل البحري يشكل أهم وسيلة نقل في العالم وهو يتطلب تعزيز حجم الاستثمارات في هذا المجال من أجل التموقع في السوق العالمية عامة وفي حوض البحر الأبيض المتوسط خصوصًا.

وفي هذا الصدد، أوضح كمال ناصري أن سفينة “جانت” الجديدة التي استلمتها الجزائر ستُساهم بشكل كبير في تنشيط الحركية الاقتصادية والتبادل التجاري مع مختلف الشركاء الأجانب، ليس فقط في تقليص فاتورة نقل البضائع المستوردة من الخارج عبر شركات نقل بحرية أجنبية التي تكلف الخزينة العمومية أغلفة مالية بالعملة الصعبة بل أيضا في نقل السلع الجزائرية نحو مختلف الأسواق العالمية.

وعن خصوصيات هذه السفينة الجديدة، أشار وزير الأشغال العمومية والنقل، أن سفينة “جانت” المتوسطة الحجم بإمكانها الرُسو في مختلف الموانئ الجزائرية إضافة إلى الموانئ الأجنبية وهذا ما سيمح لمختلف الشركات بنقل سلعها في ظروف جيدة .

وقام الوزير الأول، عبد العزيز جراد، صبيحة الإثنين ، بتدشين سفينة  “جانت” المخصصة لنقل البضائع و السلع نحو موانئ حوض البحر الابيض المتوسط، وذلك بقدرة استيعاب 1.478 قدرها حاوية لفائدة المجمع الجزائري للنقل البحري “قاتما”.

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التعليقات
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  • عقل حابس في الطلعة

    هذه البواخر من عهد الرئيس السابق و يكثر الله خير البترول الجزائري . وأنتم و عقولكم ماذا تجود علي الجزائر و الشعب ؟

    0
  • مواطن

    أتمنى أن تؤسس هذه الباخرة لخط دائم بين وهران و جدة بالسعودية مرورا ببجاية حيث يوجد تكامل في المنتجات و قدرة شرائية و بوابة الى أفريقيا من جهتنا و الخليج العربي من الجهة الأخرى.

    0

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