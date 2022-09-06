جاهزون لاحتضان أي منافسة قارية أو حتى عالمية

رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف يؤكد:

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، الإثنين، أثناء حضوره لقاء نصف نهائي كأس العرب لأقل من 17 سنة، بمعسكر، بين المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة، ونظيره السعودي، وتأهل تشكيلة رزقي رمان للمقابلة النهائية، التي ستجمعه، الخميس، أمام المنتخب المغربي، أن الجزائر قادرة ومستعدة لتنظيم أي منافسة قارية أو حتى عالمية.

ورد جهيد زفيزف، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم في المنطقة المختلطة أمام جمع من الصحفيين، على الأخبار الرائجة بخصوص رغبة الجزائر في تنظيم كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الأخبار التي أشيعت مؤخرا حول احتمال انسحاب غينيا من احتضان المنافسة القارية سنة 2025 بسبب عدم جاهزية هذا البلد لاستقبال المنتخبات فوق أراضيها..

وصرّح جهيد زفيزف قائلا: “الجزائر قادرة على تنظيم أي منافسة قارية أو حتى عالمية.. هذا أمر مفروغ منه”. مضيفا: “لدينا العديد من الملاعب الكبيرة، كما أننا سنستلم أخرى في الأشهر القادمة، وبمعايير عالمية. وبالتالي، فإننا جاهزون لجميع الاحتمالات”.

وعن نية الجزائر في تقديم ملفها بشكل رسمي رّد زفيزف قائلا: “من الناحية الأخلاقية، لا يمكنني الحديث عن نسخة كأس أفريقيا 2025، لأنها ومن الناحية القانونية لا تزال من نصيب غينيا”. ليختم: “في حالة قيام الكاف بإصدار قرار رسمي، سنرى ما الذي سيحدث حينها”. ويبقى التفاؤل سيد الموقف في الجزائر، من أجل خلافة غينيا، في حالة ما سُحبت منها دورة 2025، خاصة بعد النجاح في تنظيم مُنافستي ألعاب البحر الأبيض المتوسط وكأس العرب للناشئين.

وكانت “الشروق” قد أكدت في عدد سابق أن مسيري الاتحاد الجزائري لكرة القدم وعلى رأسهم الرئيس جهيد زفيزف قد أبلغوا رئيس الكاف موتسيبي أن الجزائر جاهزة لخلافة الغينيين في حال انسحابهم، والدولة الجزائرية ستضع كل الإمكانات لإنجاح عرس 2025، خاصة أن مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأكدوا من استعداد الجزائر لاحتضان أي منافسة، مهما كان حجمها، خاصة بعد نجاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران، والجزائر تملك كل المرافق التي يتطلبها دفتر الشروط في ملاعب المنافسات، وميادين التدريب والفنادق والمطارات.