جاهزون لاستضافة كأس العالم 2034 صيفا أو شتاء وتحصلنا على تأييد 125 اتحادا…

رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد:

ستكون السعودية جاهزة لكل الاحتمالات بشأن توقيت استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، سواء كان التنظيم في الصيف أو في الشتاء، حسب ما أكده رئيس الاتحاد السعودي في تصريحات صحفية.

وقال ياسر المسحل: “طبعاً نحن جاهزون لكل الاحتمالات، واليوم هناك تقنيات كثيرة وجديدة تساعدك في التبريد أو إضافة المكيفات في الملاعب، هناك مدن كثيرة في المملكة تتمتع بأجواء رائعة جداً في الصيف، لكننا سنكون جاهزين لجميع الاحتمالات”.

وأضاف قائلا: “القرار النهائي الرسمي لم يصدر بعد، لكن الاستضافة ستكون من نصيب المملكة بنسبة 99 في المائة، بما أن الملف السعودي هو الوحيد الذي تقدّم أو أبدى الرغبة في تقديم ملف لاستضافة مونديال 2034“.

وأشار رئيس الاتحاد السعودي إلى أن المملكة تجاوزت الخطوة الأولى: “يبقى لنا عمل مكثف لتقديم ملف يليق بإمكانات المملكة العربية السعودية وبإمكانات العالم العربي بشكل عام”. وقال: “سيُقدّم الملف في جويلية 2024 ثم يأتي قرار الجمعية العمومية كما أعلن (فيفا) في الربع الرابع من السنة المقبلة للمصادقة، وإقرار منح المملكة حق الاستضافة”.

ورداً على سؤال ما إذا كانت السعودية ستمضي وحيدة في ملف الاستضافة، خصوصاً أن النسختين اللتين ستسبقان 2034، ستنظمَّان بملفات مشتركة (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في 2026، وإسبانيا والبرتغال والمغرب زائد ثلاث مباريات في أمريكا الجنوبية في 2030)، أكّد المسحل أن “السعودية ستتقدم بملف منفرد”. ويضيف: “لا شك أن المملكة دولة كبيرة وهناك عدد كبير من المدن، وكما رأينا الأشقاء في قطر ينظّمون مونديال 2022 بشكل متميز جداً، سنواصل الجهود لنقدم نسخة استثنائية”. واعتباراً من المونديال المقبل، سيرتفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 بدلاً من 32، فيما سيزيد عدد المباريات إلى 104 بدلاً من 64.

وكشف المسحل أيضاً لموقع الاتحاد السعودي عن دعم “أكثر من 125 اتحاداً كروياً من مختلف أنحاء العالم، لملف السعودية 2034″، مضيفاً: “هذا يدل على ثقة كبيرة مُنحت لنا من مختلف الدول”. وتابع المسحل: “ترشحنا لاستضافة كأس العالم 2034 يجسد شغف السعوديين بكرة القدم، ويؤكد سعي بلادنا لتحقيق مزيد من التقدم والنمو لهذه اللعبة”.