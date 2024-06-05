جاهزون لتحقيق الفوز أمام غينيا

إسماعيل بن ناصر:

أكد وسط ميدان المنتخب الوطني، أن التحضيرات لمباراة الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 أمام المنتخب الغيني جارية على قدم وساق وفي ظروف جيّدة، مؤكدا أن المنتخب جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف لاعب الميلان:” نحضّر جيّدا من الناحيتين الذهنية والبدنية، تنتظرنا مباراة قوية، الأجواء رائعة رغم تواجد لاعبين جدد ونحن هنا من أجل هدف واحد وواضح وهو بلوغ نهائيات كأس العالم، لاسيما وأننا مررنا بقليل جدا عن التأهل إلى مونديال قطر، وجدت معالمي نهاية العام الماضي، بعد إصابتي الخطيرة، لقد تطلب الأمر وقتا طويلا حتى أتمكّن من استرجاع لياقتي البدنية”.

وأضاف: “سعيد بالتواجد مع المنتخب الوطني، وجاهز لتقديم المساعدة في مواجهتي غينيا وأوغندا، ونحن مركّزون على تقديم أداء في المستوى لتحقيق الفوز ومواصلة الطريق نحو الهدف الأسمى، سنلعب بالقلب من أجل تشريف الوطن وإسعاد الشعب الجزائري. الجمهور سيدعمنا كثيرا وهو قوة إضافية لنا. على الصعيد الشخصي، فقد استعدت لياقتي مع نهاية الموسم الجاري بعد الإصابة في الركبة”.

وواصل نجم الميلان حديثه، عن المباراة القادمة قائلا: “المنتخب الغيني منتخب قوي على المستوى الإفريقي، ويجب أن نحضّر جيّدا من الناحية الذهنية والبدنية أيضا، نظرا لأهمية اللقاء. وبعدها يجب التفرغ للمواجهة الثانية أمام أوغندا”.