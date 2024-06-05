-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
إسماعيل بن ناصر:

جاهزون لتحقيق الفوز أمام غينيا

ع.ع
  • 166
  • 0
جاهزون لتحقيق الفوز أمام غينيا
أرشيف

أكد وسط ميدان المنتخب الوطني، أن التحضيرات لمباراة الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 أمام المنتخب الغيني جارية على قدم وساق وفي ظروف جيّدة، مؤكدا أن المنتخب جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف لاعب الميلان:” نحضّر جيّدا من الناحيتين الذهنية والبدنية، تنتظرنا مباراة قوية، الأجواء رائعة رغم تواجد لاعبين جدد ونحن هنا من أجل هدف واحد وواضح وهو بلوغ نهائيات كأس العالم، لاسيما وأننا مررنا بقليل جدا عن التأهل إلى مونديال قطر، وجدت معالمي نهاية العام الماضي، بعد إصابتي الخطيرة، لقد تطلب الأمر وقتا طويلا حتى أتمكّن من استرجاع لياقتي البدنية”.
وأضاف: “سعيد بالتواجد مع المنتخب الوطني، وجاهز لتقديم المساعدة في مواجهتي غينيا وأوغندا، ونحن مركّزون على تقديم أداء في المستوى لتحقيق الفوز ومواصلة الطريق نحو الهدف الأسمى، سنلعب بالقلب من أجل تشريف الوطن وإسعاد الشعب الجزائري. الجمهور سيدعمنا كثيرا وهو قوة إضافية لنا. على الصعيد الشخصي، فقد استعدت لياقتي مع نهاية الموسم الجاري بعد الإصابة في الركبة”.
وواصل نجم الميلان حديثه، عن المباراة القادمة قائلا: “المنتخب الغيني منتخب قوي على المستوى الإفريقي، ويجب أن نحضّر جيّدا من الناحية الذهنية والبدنية أيضا، نظرا لأهمية اللقاء. وبعدها يجب التفرغ للمواجهة الثانية أمام أوغندا”.

مقالات ذات صلة
بطل “البوندسليغا” مهتم بخدمات أمين غويري

بطل “البوندسليغا” مهتم بخدمات أمين غويري

“الكاف” تختار مصطفى غربال لمباراة الكاميرون والرأس الأخضر 

“الكاف” تختار مصطفى غربال لمباراة الكاميرون والرأس الأخضر 

هذه هي التشكيلة المحتملة أمام منتخب غينيا

هذه هي التشكيلة المحتملة أمام منتخب غينيا

الوزير حماد في زيارة عمل إلى ولاية ورقلة

الوزير حماد في زيارة عمل إلى ولاية ورقلة

بن زية: لستُ هنا لِتعويض محرز

بن زية: لستُ هنا لِتعويض محرز

بالفيديو.. أساطير الكرة الإيطالية يزورون معسكر “الأتزوري”

بالفيديو.. أساطير الكرة الإيطالية يزورون معسكر “الأتزوري”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد