جاهزون لتوفير الأدوية في حال أية موجة جديدة

رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة.. عبد الواحد كرّار:

أكّد عبد الواحد كرّار رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، في تصريح للشروق، جاهزية المتعاملين الصيدلانيين في بلادنا لتوفير جميع الاحتياجات الدوائية في حال تزايد الطلب على البروتوكول العلاجي الموصى به.

وأوضح كرار أنّ التحضير للموجة الرابعة من حيث تزويد السوق الوطنية بمختلف المنتجات الصيدلانية المندرجة في البروتوكول العلاجي مسؤولية ومهمة العديد من المتعاملين في الصيدلة، مشيرا إلى أنّ مخزون المادة الأولية كاف جدا، خاصة فيما يتعلق بالمضادات الحيوية ومضادات التخثر “اينوكزابارين”، إذ ينتظر حلول متعامل ثان سيلتحق بالسوق الوطنية في شرق البلاد، بالنظر إلى أن وجود متعامل واحد فقط رغم تعزيز خطه الإنتاجي بآخر جديد يبقى غير كاف في حال ارتفاع الطلب.

وأكد كرار أنّ وزارة الصناعة الصيدلانية وبالإضافة إلى تسجيلها لدواء متعامل جديد فتحت المجال أمام إمكانية استيراد مضادات التخثر لفتح نافذة وضمان التغطية الشاملة.

وأضاف كرار عبد الواحد أنّ “الوضعية التي عشناها في الموجة الثالثة تحيلنا إلى ضرورة التأكيد على لفت انتباه أطبائنا المختصين إلى وجود بدائل علاجية، خاصة بالنسبة للضغط الذي سجل على “لوفينوكس” في الموجة الثالثة، في وقت كان هناك مضاد تخثر آخر له نفس فعالية ومجالات الاستعمال لم يستعن به رغم أنّ المخزون كان يعرف فائضا”.

وأعرب كرّار عن أسفه لعدم وضع نظام يعلم الطبيب الممارس بوجود بدائل علاجية في حال تسجيل ضغط أو ندرة على منتج معين وعدم ترك المريض لوحده في رحلة بحث عن الدواء قد تؤدي به في النهاية إلى التخلي عن العلاج، داعيا إلى ضرورة التنسيق بين وزراة الصحة ووزارة الصناعة الصيدلانية من أجل توفير المعلومة للطبيب في عيادته أو في المستشفى وتجنيب المريض جهدا غير مجد للمريض.