“جاهزون لصفقة شاملة”

"حماس" تؤكد ترويج الاحتلال لأخبار مضللة بشأن المفاوضات

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، طاهر النونو، أن الاحتلال الإسرائيلي ينشر أخبارا مضللة بشأن التقدم في المفاوضات وتقديم عروض جديدة، كاشفا أنه لم يتم تلقي أي مقترحات جديدة بشأن صفقة تبادل الأسرى ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف النونو، أن حركة “حماس” جاهزة لإطلاق سراح جميع الأسرى مقابل صفقة تبادل ووقف الحرب وإعادة إعمار غزة، بحسب تصريحات أدلى بها لقناة “الجزيرة مباشر”.

وأوضح أن “إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني، ولا نقبل بوجود أي إدارة خارجية أو قوات أجنبية، وسلاح المقاومة ليس مطروحا للتفاوض، وسيبقى طالما بقي الاحتلال”.

وقال طاهر النونو، أن الاحتلال الإسرائيلي ينشر “أخبارا مضللة” تتعلق بتطورات في المفاوضات، مدعيا التقدم فيها وتقديم عروض جديدة، وهو ما نفاه بشكل قاطع.

وأشار إلى أن “الحركة لم تتلق أي مقترحات جديدة تتعلق بصفقة تبادل الأسرى ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وحماس جاهزة لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين ضمن صفقة تبادل شاملة، تتضمن وقفا كاملا للحرب، إلى جانب البدء في إعادة إعمار قطاع غزة”.

وشدّد على أن ما يطرحه الاحتلال يتوقف فقط عند استعادة أسراه من دون أي التزام واضح بوقف العدوان، مضيفا أن “المشكلة لا تكمن في عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن صفقة التبادل، بل في تراجع الاحتلال وتنصله من تنفيذ التزاماته بوقف الحرب”.

وبشأن مستقبل قطاع غزة، شدّد النونو على أن “إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني خالص”، ولا يمكن القبول بأي وجود لإدارة أو قوات أجنبية في القطاع تحت أي ظرف.

وأكد أن سلاح المقاومة ليس مطروحا للتفاوض إطلاقا، قائلا إن “سلاح المقاومة سيبقى ما دام الاحتلال قائما”، معتبرا أنه أحد الثوابت الوطنية التي لا يمكن التخلي عنها.

والسبت، توجّه الوفد المفاوض في حماس، وعلى رأسه القيادي البارز خليل الحية، إلى القاهرة، تلبية لدعوة مصرية، في إطار مواصلة الجهود والمساعي الهادفة إلى التوصل لاتفاق ووقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وقالت “حماس” في بيان إن “الزيارة جاءت بناء على دعوة الأشقاء في جمهورية مصر العربية”، مشيرة إلى أنه سيتم الاجتماع والمتابعة مع الوسطاء من قطر ومصر، في إطار مواصلة الجهود والمساعي الهادفة إلى التوصل لاتفاق ووقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأكدت “حماس” أنها تتعامل بإيجابية مع أي مقترحات تضمن وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، والتوصل إلى صفقة تبادل جادة.