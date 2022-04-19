جاهزون للتحكيم الدولي إذا لم تُـنـصـفـنـا “الفيفا”

الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تؤكد:

ستكون الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مستعدة لتقديم طعن للمحكمة الرياضية الدولية “الطاس” في حال ما إذا لم ينصف قرار الاتحاد الدولي للعبة، المنتخب الجزائري، جراء الظلم الذي تعرض له خلال مقابلة الإياب الفاصلة التي جمعت بنظيره الكاميروني بتاريخ 29 مارس المنصرم لحساب الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم قطر-2022، حسب ما أكده عضو بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وأوضح ذات المصدر، أن “الهيئة الفدرالية برئاسة شرف الدين عمارة، وبناء على توصيات مستشاريه القانونيين، تقدمت بطلب للإتحاد الدولي بتحويل ملف التظلم الذي قدمته من لجنة الانضباط إلى لجنة التحكيم للهيئة الدولية، بصفتها المسؤولة المباشرة على كل التجاوزات البادرة من الحكام. فيما تبقى باقي الأدلة التي تدين الحكم الغامبي غاساما على مستوى لجنة الانضباط، حسب المحامين المعتمدين لدى الفاف”.

وكانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد اكدت سابقا في بيان لها أن الدوافع وراء هذا الطلب، لكون ملف التظلم المقدم يستند على مبررات واعتبارات فنية تتعلق بالتحكيم، مما يستدعي دراستها من طرف هيئة مختصة.

وأشار المصدر الفدرالي إلى أن الاتحادية الجزائرية ركزت في ملفها على ضرورة العودة للتسجيلات الصوتية التي جرت بين الحكم الرئيسي وحكام الفار.

وفي نفس السياق، قال حكم دولي سابق لـ”الشروق” إن لجنة التحكيم التابعة للفيفا، الهيئة الدولية، ستعتمد في قرارها على تقارير الحكام، محافظي اللقاء، والتقرير المقدم من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ومن المنتظر أن تسلط عقوبة على الحكم غاساما الذي ارتكب أخطاء غيرت نتيجة اللقاء، وبالتالي، فإن الفيفا قد تسلط عقوبة على الدولي الغامبي قد تصل إلى حرمانه من المشاركة في كأس العالم باعتباره أحد المرشحين للمشاركة في العرس العالمي المقرر بقطر نهاية السنة.