جاهزون للمساعدة على زيادة الغاز الجزائري المتوفر للتصدير

المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون:

صرحت المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون، بأن الجزائر تعتبر أحد الشركاء “الأكثر موثوقية” بالنسبة للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة ومن “الطبيعي” اللجوء إليها في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة الأوروبية تذبذبات.

وقالت سيمسون خلال منتدى الأعمال الجزائر-الاتحاد الأوروبي حول الطاقة الذي ترأسه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، إنه بإمكان الجزائر والاتحاد الأوروبي معا تعزيز تعاونهما في مجال الطاقة بشكل مستدام كون الغاز يمثل “الحلقة المركزية” للشراكة الطاقوية بين الطرفين.

ولدى تأكيدها على أن السوق الأوروبية “لا تزال تعتمد بنسبة 90 بالمئة على وارداتها من الغاز”، رحبت المسؤولة الأوروبية باستثمار الجزائر في استكشافات ومشاريع إنتاج للغاز جديدة. كما تطرقت سيمسون إلى إمكانية المساعدة على زيادة حجم الغاز الجزائري المتوفر للتصدير من خلال “استعادة الغاز المفقود خلال حرق الغاز المرافق للنفط أو تسربات الميثان”.

في نفس الخصوص، أوضحت المتحدثة قائلة: “لقد ناقشنا مع وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب كيفية تطوير هذا المجال أكثر وأن الاتحاد الأوروبي مستعد لوضع خبرته تحت التصرف”. وعلاوة عن ذلك، اعتبرت سيمسون أن التعاون الطاقوي الجديد بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يعني “العمل في مجالات أخرى غير الغاز” مشيرة إلى التعاون المحتمل في الطاقات المتجددة والهيدروجين.

وذكرت المسؤولة الاوروبية بأن الجزائر تمتلك “واحدا من أكبر إمكانات الطاقة الشمسية في العالم” مضيفة أن “الاتحاد الأوروبي مستعد لمساعدة الجزائر في تحرير هذه الإمكانيات بشكل تام”.

وخلصت إلى القول “يتمثل هدفنا في إقامة روابط ملموسة وعلاقات أعمال مستدامة وتعزيز الثقة والمساعدة في تحديد ما باستطاعة جميع الفاعلين القيام به لتعزيز العلاقة بين المؤسسات الجزائرية والأوروبية الناشطة في مجال الطاقة.