جاهز دوما لتقديم الأفضل مع “الخضر”

فريد بولاية:

أكد فريد بولاية، لاعب نادي ميتز الفرنسي، جاهزيته لتقديم أفضل ما لديه مع المنتخب الوطني، خلال المواجهات الودية المقررة في جوان الحالي، بداية من لقاء اليوم، أمام المنتخب الموريتاني بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وبات بولاية لاعبا مهما في صفوف المنتخب الوطني، حيث راهن عليه المدرب جمال بلماضي، خلال المواجهتين الأخيرتين لـ”الخضر” تباعا أمام زامبيا وبوتسوانا ضمن منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2022.

وقال بولاية في تصريحات إعلامية: “إنه شيء مفرح لما يتم استدعائي للفريق الوطني والالتقاء مجددا بزملائي في أجواء أخوية.. أنا دائما جاهز لمساعدة الفريق وتقديم أفضل ما لدي لإرضاء الجميع وكسب مكانتي”.

وكان بولاية قد فرض نفسه أحد أبرز نجوم الدوري الفرنسي، بعد أن أسهم في 14 هدفا ما بين صناعة وتسجيل من إجمالي 33 مباراة شارك فيها، كما تواجد الدولي الجزائري في المركز الـ12 في الترتيب الخاص بأفضل لاعبي الدوري الفرنسي، وفقا لتقييمات موقع “هوسكورد” المختص بالإحصاءات، بمعدل 7.22 من 10.

ن. ب