-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
فريد بولاية:

جاهز دوما لتقديم الأفضل مع “الخضر”

الشروق الرياضي
  • 133
  • 0
جاهز دوما لتقديم الأفضل مع “الخضر”
أرشيف

أكد فريد بولاية، لاعب نادي ميتز الفرنسي، جاهزيته لتقديم أفضل ما لديه مع المنتخب الوطني، خلال المواجهات الودية المقررة في جوان الحالي، بداية من لقاء اليوم، أمام المنتخب الموريتاني بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وبات بولاية لاعبا مهما في صفوف المنتخب الوطني، حيث راهن عليه المدرب جمال بلماضي، خلال المواجهتين الأخيرتين لـ”الخضر” تباعا أمام زامبيا وبوتسوانا ضمن منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2022.
وقال بولاية في تصريحات إعلامية: “إنه شيء مفرح لما يتم استدعائي للفريق الوطني والالتقاء مجددا بزملائي في أجواء أخوية.. أنا دائما جاهز لمساعدة الفريق وتقديم أفضل ما لدي لإرضاء الجميع وكسب مكانتي”.

وكان بولاية قد فرض نفسه أحد أبرز نجوم الدوري الفرنسي، بعد أن أسهم في 14 هدفا ما بين صناعة وتسجيل من إجمالي 33 مباراة شارك فيها، كما تواجد الدولي الجزائري في المركز الـ12 في الترتيب الخاص بأفضل لاعبي الدوري الفرنسي، وفقا لتقييمات موقع “هوسكورد” المختص بالإحصاءات، بمعدل 7.22 من 10.
ن. ب

مقالات ذات صلة
أرسنال يريد الظفر بخدمات رياض محرز

أرسنال يريد الظفر بخدمات رياض محرز

مشاركة أكثر من 200 دولة وتحقيق رقم قياسي في موسوعة غينيس

مشاركة أكثر من 200 دولة وتحقيق رقم قياسي في موسوعة غينيس

هل ورّط زطشي ومدوار الرئيس الجديد لـ “الفاف”؟

هل ورّط زطشي ومدوار الرئيس الجديد لـ “الفاف”؟

سوداني يُنهي موسمه بِهدفٍ ثانٍ

سوداني يُنهي موسمه بِهدفٍ ثانٍ

الحكام والقنوات التلفزيونية لِمواجهة “الخضر” وموريتانيا

الحكام والقنوات التلفزيونية لِمواجهة “الخضر” وموريتانيا

تبرئة محرز من خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا

تبرئة محرز من خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد