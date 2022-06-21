جباري يمنح تاسفاوت تفويضا للترشح ضمن مكتب زفزاف

بعدما أعطى موافقته سابقا لروراوة

أكدت مصادر مطلعة أن اللاعب السابق للخضر عبد الحفيظ تاسفاوت قد حصل على تفويض من فريق مولودية وهران من أجل الترشح كعضو في المكتب الفدرالي للفاف ضمن مكتب المناجير الحالي للمنتخب الوطني زهيد زفزاف، حيث تواجد تاسفاوت صبيحة أمس بمقر عمل رئيس الشركة الرياضية للحمراوة يوسف جباري، وكان مرفوقا بكل من عبد الحفيظ بلعباس والحبيب بن ميمون، علما وأن زفزاف ظل يتصل هاتفيا بجباري على مدار الأربعة أيام الأخيرة، وطلب منه تسهيل مهمة تاسفاوت حتى يكون ضمن القائمة التي اختارها لدخول معترك رئاسة مبنى دالي ابراهيم.

وعلى ما يبدو، فان يوسف جباري قد تراجع عن نيته في الترشح لعضوية الفاف، وهو الذي أعطى في وقت سابق موافقته لمحمد روراوة، وما منحه التفويض لعبد الحفيظ تاسفاوت سوى دليل على ابتعاده عن سباق الوصول إلى مقعد في المكتب الفدرالي الجديد، كما أن جباري كشف لمقربيه بأن روراوة بدوره يفكر في الانسحاب في أي لحظة، وسيقوم بحشد الدعم لصالح جهيد زفزاف باعتباره أحد أصدقائه والذي سبق له وأن عمل معه لفترة طويلة، كما أن تقدم الحاج روراوة في السن ومعاناته من بعض المشاكل الصحية جعلاه غير متحمس بشكل كبير للعودة مجددا، لتبقى كل الاحتمالات والسيناريوهات واردة.