جبال سوتشي تفتح ذراعيها للسياح العرب: رحلات جديدة تحول المنتجع الروسي إلى قبلة سياحية صيفية

استأنفت شركة الاتحاد للطيران الرحلات المباشرة بين أبوظبي وسوتشي، ومن المقرر أن تبدأ شركة فلاي دبي اعتبارا من 17 يوليو بتسيير رحلات يومية إلى المنتجع الروسي بدلا من أربع رحلات أسبوعيا. بفضل ذلك، أصبح بإمكان الزوار من الدول العربية الوصول بسهولة أكبر إلى التجمع الجبلي في سوتشي.

تقوم شركة الاتحاد للطيران بتسيير رحلاتها على خط أبوظبي – سوتشي أربع مرات أسبوعيا، وذلك أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والسبت، باستخدام طائرات حديثة من طراز إيرباص A320. وتستغرق الرحلة حوالي 3 ساعات و45 دقيقة. خلال الموسم الماضي، من مايو حتى فبراير، تم تنفيذ 149 رحلة نقلت أكثر من 40 ألف مسافر.

يجذب التجمع الجبلي في سوتشي بشكل خاص زوار دول الخليج العربية. ومن أبرز الأسباب لذلك هو المناخ المعتدل الخالي من الحرارة الشديدة، وكذلك الهواء الجبلي النقي، والمأكولات المتنوعة، والبنية التحتية المتطورة، والكثير من وسائل الترفيه، بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة.

يقع أكبر منتجع جبلي في روسيا “روزا خوتور” على بعد 40 كيلومترا فقط من مطار سوتشي الدولي، حيث لا تستغرق الرحلة إليه أكثر من 30 دقيقة. وفي موسم الصيف، يوفر المنتجع 64 كيلومترا من المسارات الجبلية المخصصة للمشي، كما تتيح المصاعد الهوائية للزوار الوصول إلى الطبيعة الفريدة لمنتزه سوتشي الوطني.

قدم مصاعد المنتجع تجربة سفر هوائية تمتد لـ 20 كيلومترا. وعند الصعود إلى قمة روزا بيك التي ترتفع 2320 مترا فوق مستوى سطح البحر، يمكن رؤية المروج السفلية الملونة، والغابات الكثيفة من أشجار التنوب، والنباتات العالية، والمناظر الجبلية الألبية مع الأدغال المتناثرة. في منتزه “مينديليخا” الطبيعي، توجد سبعة شلالات، من بينها “شلال الذهب” الذي يعد الأعلى في منطقة سوتشي بارتفاع يصل إلى 77 مترا.

يمكن لعشاق المغامرة الاستمتاع بالتزحلق على الزلاجات الجبلية بسرعات تصل إلى 40 كم/ساعة، أو التحليق فوق الغيوم على الأرجوحات الجبلية، أو السير على جسر زجاجي فوق هاوية، أو تحدي المسار الحديدي المخصص لعشاق تسلق الصخور (فيا فيراتا). كما يمكن اختبار الحظ في كازينو “بوميرانغ”، أو الاسترخاء في الحمامات الشهيرة في كراسنا بوليانا، أو التعرف على المأكولات المحلية والاستمتاع بأمسية مع الأصدقاء في أحد المطاعم الستين الواقعة في المنتجع.

ذكر فاسيلي أفاناسييف، نائب المدير العام لمنتجع “روزا خوتور” للعلاقات الدولية والسياحة: من المهم أن يشعر الضيوف القادمين من دول الخليج بالراحة والأمان في “روزا خوتور”. أكثر من 70% من الضيوف الأجانب في المنتجع هم من السياح العرب. في عام 2025، زاد عددهم بمعدل 1.7 مرة، حيث استقبلنا أكثر من 10,000 ضيف. بفضل تطوير الاتصالات الجوية بين سوتشي ودول الخليج، نحن نستعد لمزيد من النمو في أعداد الزوار وقد خططنا لتجديد الفنادق بما يتوافق مع متطلبات السياح العرب”.

لقد حصل فندق “إرابلية من فاستا” الواقع في المنتجع، وهو من بين أول الفنادق في البلاد، على شهادة “روس كاشيستفا” للاهتمام بالمصلين، مما يؤكد توافر جميع الظروف لاستضافة الضيوف من الدول العربية. ويقدم منتجع “روزا خوتور” أكثر من 20 خيارا للإقامة تتراوح بين فنادق سلاسل عالمية إلى شقق مريحة وشاليهات جبلية.