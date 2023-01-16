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جبريل الرجوب: الجزائر بكل قدراتها وإمكانياتها في خدمة الشعب الفلسطيني

الشروق أونلاين
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جبريل الرجوب: الجزائر بكل قدراتها وإمكانياتها في خدمة الشعب الفلسطيني
ح.م
جانب من استقبال الرئيس تبون للمسؤول الفلسطيني

أشاد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية،جبريل الرجوب،  الأحد، بمبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية.

وثمن الرجوب في تصريح صحفي عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية “المشروع الذي قدمه الرئيس تبون لاحتواء وإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية وتحقيق وحدة وطنية في سبيل إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس”.

مجددا بالمناسبة التزام حركة فتح بالعمل على إنجاح هذه المبادرة وتحقيق الوحدة الوطنية “كشرط ثابت لإقامة الدولة الفلسطينية”.

وذكر المسؤول الفلسطيني أنه سلم رسالة الى الرئيس تبون من الرئيس محمود عباس، مضيفا بالقول أن رئيس الجمهورية حمله بدوره “رسالة محبة وتقدير الى الشعب الفلسطيني وأن الجزائر بكل قدراتها وإمكانياتها في خدمة الشعب الفلسطيني وقضيته” مع “دعوة الفلسطينيين الى نبذ الخلاف والعمل على إنهاء الانقسام”.

وتابع قائلا بأن رئيس الجمهورية “حملني أيضا رسالة الى القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن (محمود عباس)”.

وخلص أمين سر حركة فتح الى توجيه “رسالة شكر ومحبة الى الشعب الجزائري والى الرئيس تبون الذي يعد رمز وحدة وتاريخ وكبرياء شعب الجزائر العظيم”.

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