جبهة التحرير: أحداث 17 أكتوبر 1961 جريمة دولة تستوجب الاعتذار

دعا حزب جبهة التحرير الوطني السلطات الفرنسية إلى الاعتراف بأحداث 17 أكتوبر 1961 على أنها جريمة دولة، والاعتذار على ذلك.

وجاء هذا في بيان للحزب نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بمناسبة الذكرى 61 لمجزرة 17 أكتوبر 1961 بباريس، والتي راح ضحيتها المئات.

وفي هذا الصدد، دعت جبهة التحرير الوطني السلطات الفرنسية إلى الاعتراف بهذه الأحداث على أنها جريمة دولة قامت بها سلطات الاحتلال، مع الاعتذار عن ذلك.

وأضاف البيان “إننا نعتبر في حزب جبهة التحرير الوطني هذه الحادثة، وغيرها، لدليل على وحدة الشعب الجزائري سواء كان داخل الوطن أم في الشتات، إبان الثورة التحريرية المباركة”.

وتابع البيان “وهو اليوم مطالب ببذل الكثير من الجهد والتضحيات في جزائر الاستقلال من أجل حمل أمانة الشهداء واستمرارها، بمرافقة الدولة الجزائرية لكل أبناء جاليتنا في مختلف بقاع الأرض”.

كما جدد الحزب تثمينقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حول ترسيم الوقوف، دقيقة صمت، كلّ سنة، عبر كامل التّراب الوطني، في السّاعة الحادية عشرة (11:00) صباحا، ترحّمًا على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961، بباريس.