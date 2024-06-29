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الجزائر
عقب تقييم المنجزات على الصعيدين الداخلي والخارجي

“جبهة الجزائر الجديدة” تطلب ترشح الرئيس لعهدة ثانية

ق.و
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“جبهة الجزائر الجديدة” تطلب ترشح الرئيس لعهدة ثانية
أرشيف

ناشد رئيس جبهة الجزائر الجديدة، على لسان رئيسه جمال بن عبد السلام “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الترشح في انتخابات الـ7 سبتمبر المقبل لعهدة رئاسية ثانية لاستكمال مسار الجزائر الجديدة”.
وأوضح بن عبد السلام خلال لقاء بدار الثقافة “الطاهر وطار” بمدينة سوق أهراس، السبت، مع مناضلي ومتعاطفي هذا التنظيم السياسي بأن حزبه “من ضمن الأحزاب الداعية إلى ترشح الرئيس تبون لعهدة ثانية”، مشيدا ”بما تحقق من منجزات على الصعيدين الداخلي والخارجي في العهدة الرئاسية الأولى رغم تزامنها مع انتشار وباء كورونا”.
وأضاف بن عبد السلام بأنه ”بناء على ما تحقق من منجزات في ظل الجزائر الجديدة، فإن حزبه يرى ضرورة ترشح رئيس الجمهورية لعهدة ثانية تسمح له باستكمال الإنجازات المحققة على المستوى الداخلي للبلاد والتي مكنت من تجسيد الاستقرار الاجتماعي”، وعلى المستوى الخارجي متمثلة في ”عودة الدبلوماسية الجزائرية إلى الريادة واستماتتها في الدفاع ونصرة القضايا العادلة في العالم على رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراء الغربية”.
ودعا في الأخير المواطنين إلى “المشاركة القوية والفعالة في الاستحقاق المقبل للحفاظ على أمن واستقرار البلاد ولتفويت الفرصة على المتربصين باستقرار الجزائر وبمؤسساتها”.

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