جبهة المستقبل: الجزائر حققت إنجازات كثيرة بقيادة الرئيس تبون

أكدت الجاهزية لكافة المواعيد السياسية القادمة

عبّر رئيس جبهة المستقبل فاتح بوطبيق، عن ارتياحه “لما حققته الجزائر من انجازات في عدة قطاعات خلال السنوات الاخيرة بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، مشيدا بـ” نعمة الأمن والاستقرار” التي تعرفها بلادنا بفضل “جهود الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني وكذا كافة أسلاك الأمن”.

وجاء ذلك خلال إشرافه الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على تنصيب “أكاديمية المستقبل لصناعة السياسات العمومية وتطوير المهارات”، التي يرأسها علاوة العايب، مؤكدا أنها “مشروع طموح سيكون اضافة للعمل السياسي وأداة للتنشئة السياسية لاسيما لدى الشباب لتحقيق تطلعات المواطن وتجديد الأفكار بما يتماشى واهداف الجزائر الجديدة”.

من جهة أخرى، شدد بوطبيق على “جاهزية” تشكيلته السياسية لكافة المواعيد والاستحقاقات السياسية القادمة، مبرزا في ذات السياق أن الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر القادم هي “فرصة للنقاش المسؤول لخدمة البلاد وتحقيق تطلعات الشعب الجزائري واستشراف المستقبل وتعزير المكاسب المحرزة بما في ذلك مكسب الاستقرار”.