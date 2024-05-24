جبهة المستقبل تريد “هبة نوفمبرية” للانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن رئيس حزب جبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، جاهزية حزبه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع تنظيمها في الـ7 سبتمبر المقبل.

وأكد بوطبيق في تجمع شعبي نشطه، مساء الخميس، بالمركز الثقافي لأولاد يعيش بالبليدة، أن حزب جبهة المستقبل “على أتم الجاهزية من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والانخراط في العمل السياسي”، مذكرا بحرص حزبه على “نشر الوعي السياسي والاجتماعي وتقوية الجبهة الداخلية للوطن”.

وقال إن “الحديث عن جبهة داخلية قوية يقودنا حتما إلى مسايرة الإصلاحات التي تشهدها الجزائر”، مبديا تفاؤله لما تحقق من إنجازات على أرض الواقع.

واستعرض رئيس حزب جبهة المستقبل في كلمته، الحركية الاقتصادية “غير المعهودة” التي تعيشها الجزائر في مختلف المجالات الفلاحية منها أو الصحية أو في قطاع البناء وغيرها “جعلت الكثير من الدول الحاقدة تطعن في حقيقة هذه الوضعية الواقعية التي تعيشها الجزائر اليوم”.

كما أشاد المتحدث بالقرار السيادي الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والقاضي بالابتعاد عن المديونية الخارجية وكذا الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الرامية إلى ايقاف الاستيراد العشوائي مثمنا مواقف الجزائر الداعمة للقضايا العادلة في العالم وفي طليعتها القضية الفلسطينية.

ودعا بالمناسبة المواطنين إلى الحفاظ على هذه المكتسبات المحققة بالعمل والانخراط في سوق العمل وذلك وفاء للتضحيات الجسام لشهدائنا الأبرار من جهة و لمواجهة التحديات التي تواجهها الجزائر في الظرف الحالي من جهة أخرى.

ودعا بوطبيق في الأخير إلى “هبة نوفمبرية” في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك استكمالا لبناء الوطن، مشيدا بمجهودات أفراد الجيش الوطني الشعبي المرابطين على الحدود في حماية أراضينا من مختلف الأخطار.