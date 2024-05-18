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الجزائر

جبهة المستقبل مع تعبئة وطنية قوية لإنجاح موعد 7 سبتمبر

س. ف
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جبهة المستقبل مع تعبئة وطنية قوية لإنجاح موعد 7 سبتمبر
ح.م
رئيس جبهة المستقبل الدكتور فاتح بوطبيق

دعا رئيس جبهة المستقبل الدكتور فاتح بوطبيق السبت بوهران إلى “تعبئة وطنية قوية لإنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة وبالتالي تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وإرساء سياسة انتخابية تكرس إرادة الشعب”.
وذكر بوطبيق في تجمع لمناضلي وإطارات حزبه بمركز المؤتمرات “محمد بن أحمد” أن “تشكيلته السياسية ستكون في الصفوف الأولى وعلى استعداد لتعبئة وطنية قوية”.
كما أكد بالمناسبة بأن “الاستحقاق الرئاسي القادم فرصة لتقوية العزيمة والإرادة الوطنية وتعميق العلاقة مع مؤسسات الجمهورية وإعطاء صورة للمجتمع الدولي بأن مواقف الجزائر تمثل عمق الشعب الجزائري”، داعيا الطبقة السياسية ومختلف الهيئات والمجتمع المدني إلى “تعبئة وطنية للخروج بقوة يوم 7 سبتمبر القادم إلى صناديق الاقتراع وسد الطريق أمام من يريد التشكيك”.
وحث رئيس جبهة المستقبل في هذا السياق الطبقة السياسية على “الحفاظ على الجبهة الداخلية بما يحقق التلاحم والانسجام الوطني قائلا بأن “الشعب الجزائري من خلال وفائه لتضحيات الشهداء أصبح يشكل صخرة أمام تلك الأمواج الهائجة التي تريد ضرب الجزائر”.
ومن جهة أخرى ذكر بوطبيق بأن الجزائر تؤسس لاقتصاد قوي ومنظومة اجتماعية متميزة بفضل الإجراءات والتدابير التي اتخذت لفائدة الجبهة الاجتماعية المتمثلة، خاصة في رفع الأجور ومنح التقاعد والسعي نحو الاكتفاء الذاتي وتصدير منتجاتها الزراعية.
كما ثمّن ذات المسؤول الحزبي مواقف الجزائر سواء على مستوى مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة الداعمة لقضيتي فلسطين والصحراء الغربية العادلتين.

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