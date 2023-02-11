جبهة النضال الشعبي الفلسطينية تثمن مواقف الجزائر

قيادة التحالف الوطني الجمهوري تستقبل وفدا عنها

جدد التحالف الوطني الجمهوري موقفه الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وهو الموقف المبني على التزام متعدد الأبعاد، معربا عن استنكاره الشديد للعدوان الصهيوني الغاشم على المقدسات الدينية في فلسطين، ومؤكّـدا تضامن الحزب الكامل واستعداده التام للمشاركة في أي مبادرات سياسية أو إنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وجاء ذلك، وفق بيان للحزب له تلقت “الشروق” نسخة منه، خلال استقبال الأمين العام للتحالف بلقاسم ساحلي، السبت بالجزائر العاصمة، وفدا عن قيادة جبهة النضال الشعبي الفلسطينية، برئاسة ممثلها بالجزائر، علاء الشبلي.

وبالمناسبة، جدد ساحلي الدعوة لجميع الفصائل الفلسطينية لإنجاح اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الموّقع مؤخرا بالجزائر، تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون، من خلال تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات السياسوية وتجاوز حالة الانقسام وعدم رهن القرار الوطني الفلسطيني ضمن سياسة المحاور الإقليمية، وتوفير الظروف والإرادة الحسنة لإتمام المصالحة الوطنية وتوحيد الصف الفلسطيني وإنجاح مسعى تجديد المؤسسات الفلسطينية تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

كما دعا التحالف الدول العربية إلى تفعيل الدعم السياسي والإعلامي وكذا شبكة الأمان المالي لفائدة الفلسطينيين، بالإضافة إلى التأكيد على دور المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته التاريخية ووقف عنجهية الاحتلال الصهيوني وتمكين الفلسطينيين من حقّهم المشروع في إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة في حدود الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، سجّل الوفد الفلسطيني باهتمام كبير المواقف والتصّورات المعبّر عنها من طرف الحزب، مجددا شكره وامتنانه للجزائر قيادة وشعبا على مواقفها الثابتة إزاء القضية الفلسطينية، وهي المواقف التي مكنّت من لمّ شمل الفلسطينيين ضمن مبادرة المصالحة الوطنية الفلسطينية، مع التأكيد على استعداد جبهة النضال الشعبي على بذل ما يلزم من جهود من أجل تحقيق التوافقات المطلوبة لإنجاحها وتوحيد الصف الفلسطيني، استجابة للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، رغم ما تواجهه هذه المبادرة من عراقيل وصعوبات داخلية وإقليمية.