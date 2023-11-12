جثة تتحرك وتضخيم لعدد الشهداء في غزة.. هذه حقيقة الفيديو المتداول! 

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصوّر رجلاً بكفن أبيض يفتح عينيه وينظر من حوله، زاعمين أنه فلسطيني يمثل أنه شهيد.

يبدو في الفيديو مجموعة من الأشخاص المكفّنين والممدّدين أرضاً، ثم يظهر أحدهم وهو يفتح عينيه ويُتمتم، ما جعل الكثير من الصفحات تتداوله متهمة الفلسطينيين بتمثيل مشاهد القتل والموت من أجل رفع حصيلة الشهداء وحشد التعاطف الدولي.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الفيديو ليس لفلسطينيين يمثّلون بأنهم قتلوا في الحرب الدائرة بين جيش الاحتلال وحركة حماس، بل هو يصوّر دورة لتنظيم الجنازات في مسجد في ماليزيا.

وأضاف تقرير الوكالة الفرنسية أن هذا الفيديو واحد من بين مجموعة منتشرة في الآونة الأخيرة على صفحات أشخاص ومجموعات تُشكّك بحصيلة القتلى الفلسطينيين التي بلغت بعد شهر على اندلاع الحرب، وفقاً لوزارة الصحّة الفلسطينية، 10569 قتيلاً، من بينهم 4324 طفلاً، و2823 سيدة، و649 مسنّاً وإصابة 26475 آخرين.

درس تحضيري لمراسم الدفن في ماليزيا

اجتاح هذا الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي بلغات عدّة (الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والتايلاندية…) منذ الخامس من نوفمبر 2023. إلا أنّ الادعاء بأنّه لفلسطينيين يمثّلون بأنهم قتلوا في الحرب الدائرة، غير صحيح.

فالتفتيش عنه بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة يرشد إلى النسخة الأصليّة منه منشورة في 19 أوت 2023 على حساب عبر تيك توك، أي قبل اندلاع الحرب الحاليّة.

ونشر الحساب عينه مقطع فيديو ثانياً في العشرين من الشهر عينه في المكان نفسه، إذ يمكن ملاحظة الأشكال الهندسية نفسها ونفس الأشخاص. وأرفق المقطع بتعليق باللغة الماليزيّة يشير إلى أنها تصوّر “درساً لتنظيم الجنازات”.

وتشير خاصيّة المكان إلى أنّ الفيديو مصوّر في “معهد كيماهيران مارا” في ماليزيا.

ويضمّ هذا المعهد مسجداً تقام فيه دورات تحضيرية لإدارة الجنازات.

كما يبيّن البحث على محرّك غوغل باستخدام كلمات مفتاحيّة أنّ دورات تحضيريّة لتنظيم الجنازات لدى المسلمين سبق أن نُظمت في هذا المسجد في ماليزيا.