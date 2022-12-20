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جثث لمهاجرين أفارقة قرب الحدود الجزائرية بعد مطاردتهم من قبل السلطات المغربية

الشروق أونلاين
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جثث لمهاجرين أفارقة قرب الحدود الجزائرية بعد مطاردتهم من قبل السلطات المغربية
ح.م
الحدود الجزائرية المغربية

تم العثور على جثث مهاجرين أفارقة بالقرب من الحدود المغربية الجزائرية بعد مطارتهم من قبل سلطات النظام المغربي.

وحسب ما أعلنت عنه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور، الإثنين، فقد تم العثور على جثث 6 أو 7 مهاجرين أفارقة في غابة رأس العصفور، بالقرب من الحدود المغربية الجزائرية.

وتعود وقائع الحادثة حسب الجمعية الحقوقية إلى ليلة 14 ديسمبر، مشيرة إلى أن الضحايا يتواجدون بمشرحة مدينة جرادة  ومن بينهم قاصر من التشاد يبلغ 17 سنة.

واعتبرت المنظمة بأن تعقب السلطات المغربية والبرد يجعلان هذه الحدود مميتة أكثر فأكثر إلى “جانب الخنادق التي تم حفرها والتي تسبب إصابات خطيرة”.

وطالبت الجمعية بفتح تحقيق جاد للوقوف على أسباب هذه المأساة الجماعية والتعرف على الجثث قبل أي دفن.

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