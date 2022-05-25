جثمان الراحل احمد بن عيسى يوارى الثرى بمقبرة العالية

وسط حضور محبيه ورفقاء دربه

ووري الثرى، الأربعاء، بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة، جثمان الفنان الراحل أحمد بن عيسى الذي وافته المنية قبل أيام بفرنسا، وسط حضور غفير من رفقاء دربه، ومحبيه والأسرة الفنية والإعلامية، الذين أثنوا على مساره الحافل بمختلف الأعمال المسرحية، التلفزيونية والسينمائية التي خلدت اسمه على مدار عقود من الزمن.

ووصل جثمان الفقيد في منتصف النهار إلى مطار هواري بومدين، حيث اجتمع العديد من إطارات قطاع الثقافة والأسرة الفنية والإعلامية لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، قبل أن ينقل إلى منزله بباب الزوار الذي عج بمحبيه وجيرانه وعائلته ورفقاء دربه والذين سبقتهم دموعهم وهم يتحدثون عن خصال الراحل، حيث عبر شقيقه عبد الحق بن عيسى عن ألمه الشديد نتيجة فقدان أخيه الذي لطالما اعتبره في مكانة والده الذي رحل باكرا، وصديقه الذي نشر الإيجابية في حياته للتغلب على مصاعبها اليومية، كما عبر الفنان القدير زهير بوزرار عن حزنه الشديد لفقدان زميله الذي تقاسم معه الكثير من اللحظات المميزة خلال مشواره الفني، واصفا الراحل “بالزوبعة” نتيجة حبه لفنه وإصراره وشغفه الدائم لصنع العلامة الفارقة في كل أعماله، ليترك برحيله شرخا كبيرا في الساحة الفنية الجزائرية التي ستحفظ اسمه خالدا في عالم الإبداع.

من جهتها استذكرت المخرجة حميدة آيت الحاج أجمل اللحظات التي تقاسمتها مع الراحل خلال لقاءاتهما المتكررة في لجان التحكيم ضمن مختلف المحافل الثقافية داخل وخارج الوطن، مؤكدة نزاهته وحبه لعمله واهتمامه بتفاصيل الإنتاجات الفنية تقديرا لمبدعيها مهما كانت نقائصها.

ولم يتأخر الجيل الجديد من الفنانين في حضور جنازة الراحل احمد بن عيسى، حيث أثنى الممثلان عبد القادر جريو وإيمان نوال على خصال الراحل الذي لم يدخر جهدا في الوقوف إلى جانب الشباب وتقديم النصائح لهم ونقل خبرته إليهم بكل حب وتواضع جعلت منه صديق الجميع فكسب حب وتقدير الأجيال التي اعتبرت رحيله على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي تكريما لمساره الحافل وأعماله الخالدة.