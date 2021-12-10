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جثمان الفنانة سلوى يوارى الثرى بمقبرة العالية

جواهر الشروق
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جثمان الفنانة سلوى يوارى الثرى بمقبرة العالية

وري الثرى، جثمان الفنانة الراحلة فطومة لميتي المعروفة بـاسم  “سلوى”، الجمعة، بمقبرة العالية بالعاصمة بحضور عائلتها والأسرة الفنية.

إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفنانة الراحلة سلوى بقصر الثقافة

وكان جثمان الفنانة الراحلة فطومة لميتي المعروفة بـاسم  “سلوى” قد وصل، صبيحة الجمعة، إلى قصر الثقافة لإلقاء النظرة الأخيرة عليها، قبل تشييع جثمانها.

وتوافد جمع من الفنانين والإعلاميين ومحبي الفنانة إلى قصر الثقافة مفدي زكريا لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة في حدود الـ11.00 صباحا.

رئيس الجمهورية يعزي في وفاة الفنانة سلوى

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، تعازيه لعائلة الفنانة الراحلة سلوى وللأسرة الفنية في الجزائر.

 ونقل التلفزيون العمومي رسالة رئيس الجمهورية التي جاء فيها “تفقد الساحة الفنية اسما لامعا من ذلك الجيل الذي ارتقى بعطائه الفني، وأثرى الحقل الثقافي برصيد أصيل من الإبداع الراقي المرتبط بتراثنا الموسيقي الثري المتنوع”.

وأضاف الرئيس تبون “نودع بأسى مطربة من ذلك الجيل الذي حمل حب الوطن في الوجدان وارتحل به في المحافل الدولية فخورا بتميزه وعراقته”.

وتابع رئيس الجمهورية في رسالته قائلا:  “لقد كانت الفقيدة صوتا جزائريا أصيلا صادحا بالحس الوطني”.

الفنانة القديرة سلوى في ذمة الله

وانتقلت إلى رحمة الله، الخميس، الفنانة الجزائرية القديرة فطومة لميتي والمعروفة فنيا بسلوى، عن عمر ناهز الـ86 عاما.

 وتوفيت الفنانة القديرة سلوى، إثر تعرضها لجلطة دماغية دخلت على إثرها إحدى العيادات بالعاصمة، قبل أيام.

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التعليقات
1
  • banix

    انا لله و انا اليه راجعون رحم الله الفنانة سلوى

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