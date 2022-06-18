جثمان الوزير الأسبق فروخي يوارى الثرى بمقبرة الرويبة

ووري الثرى بعد ظهر يوم السبت بمقبرة “القدحية” بالرويبة بالجزائر العاصمة، جثمان الوزير الأسبق سيد أحمد فروخي الذي وافته المنية الجمعة عن عمر ناهز الـ55 سنة.

وحضر مراسيم التشييع كل من الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلاف، وكذا مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية، عبد الحفيظ علاهم، بالإضافة إلى أعضاء من الحكومة ومسؤولي أحزاب سياسية ومنظمات وطنية وأقاربه وجمع من المواطنين.

للإشارة، كان آخر منصب تقلده الفقيد هو وزير الصيد البحري والموارد الصيدية في حكومة الوزير الأول السابق، عبد العزيز جراد، سنة 2020.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد قدم تعازيه الخالصة إلى عائلة الفقيد، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.