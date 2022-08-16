جدة أمريكية تحتفل بقدوم حفيدها الـ 100 قبل أن تبلغ 100 سنة

قبل أن تحتفل بعيد ميلادها الـ 100 في غضون شهرين فقط، استقبلت جدة أمريكية حفيدها رقم 100.

وقالت مارغريت لشبكة إن بي سي فيلادلفيا: “أنا أفكر فقط كم أنا محظوظة”، حيث احتفلت بأحدث إضافة للعائلة – والتي تضم أيضًا 11 ابنا و 56 حفيدًا.

وأنجبت مارغريت، وهي الابنة الوحيدة لأبويها، طفلها الأول بعد الحرب العالمية الثانية، وقررت أن تكون لها عائلة كبيرة.

قالت كولر لـ ” أ بي سي 6″ “أردت أن يكون لدي عائلة كبيرة”. تابعت “أعتقد أنه من الصعب أن تكون طفلًا وحيدًا في العائلة”.

أضافت: “كنت أتمنى أن يكون لي 12 طفلا، لكن بعد أن بدأت في الحصول عليهم، لم أكن متأكدة من أنني أريد هذا العدد الكبير”.

وبدلاً من ذلك، استقرت مارغريت على 11 طفلاً ولدوا على مدار ما يقرب من 20 عامًا وأنجبوا بدورهم 56 حفيدا الذين أصبحوا الآن آباء لـ100 من أبناء الأحفاد.

ومنذ ذلك الحين، عزت مارغريت الفضل إلى تلك العائلة الكبيرة في الحفاظ على نشاطها، وجعلها تشعر بالبركة في كل عطلة حتى بعد وفاة زوجها في عام 2008.

وعن سر طول العمر والصحة الجيدة التي تتمتع بها مارغريت، قالت أسرتها أن الجدة تمارس التمارين مرتين في اليوم، وتغدق على عائلتها بالحب والدعم الكبيرين.