جدد شكره للرئيس تبون.. وائل الدحدوح يلتقي سفير الجزائر بقطر (صور)

جدد الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح شكره للرئيس عبد المجيد تبون والشعب الجزائري، خلال لقائه بسفير الجزائر بقطر صالح عطية، بمقر إقامته بالدوحة.

ونقل السفير الجزائر خلال الزيارة تحيات الرئيس تبون والشعب الجزائري للصحفي وعائلته، وسلم له النسخة الأصلية لرسالة التعزية التي بعثها رئيس الجمهورية على إثر استشهاد نجله الصحفي حمزة.

وأفادت السفارة الجزائرية بقطر في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن الإعلامي وائل الدحدوح شكر رئيس الجمهورية على هذه الالتفاتة الطيبة الكريمة وعبر عن شكره وعرفانه للجزائر قيادة وشعبا على موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، والتي تعتبر قضية شعب واحد حسب قوله.