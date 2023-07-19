جدل بشأن تجسيد ممثلة ومجندة إسرائيلية سابقة لدور الملكة “كليوباترا”

أثارت الأنباء المتداولة عن تجسيد ممثلة ومجندة إسرائيلية سابقة لدور الملكة “كليوباترا” جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

واعترض نشطاء من مختلف الدول العربية عن تقمص دور شخصية مصرية لها وزنها التاريخي من قبل ممثلة تنتمي لدولة الاحتلال، خاصة وأن التمهيد لذلك كان منذ حوالي سنتين.

وبحسب ما كشفت وسائل إعلام عبرية فإن الممثلة “غال غادوت” ستلعب دور البطولة في فيلم وثائقي “كليوباترا” بميزانية مرتفعة، وذلك بعد الضجة التي أثارها فيلم أنتجته شبكة Netflix.

ممثله إسرائيليه تستعد لتجسيد دور الملكه “كليوباترا”: أريد تحقيق العداله لهذه الشخصيه

كشفت وسائل إعلام إسرائيليه أن الممثله الإسرائيليه “جال جادوت” ستلعب دور البطوله في فيلم وثائقي “كليوباترا” بميزانيه مرتفعه وذلك بعد الضجه التي أثارها فيلم أنتجته شبكة Netflix. pic.twitter.com/oEJKxjZ1Un — 🇪🇬 mona arafa🇪🇬 (@monanoor70) July 18, 2023

وقالت غال غادوت في تصريحات إعلامية: “كل ما رأيته عن كليوباترا في السينما هو أنها كانت امرأة مغرية كانت على علاقة مع يوليوس قيصر وماركوس أنطونيوس، ولكن الحقيقة هي أن هناك المزيد من حياتها لم يكشف بعد”.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه في نهاية عام 2020، أصبح معروفا أن الممثلة الإسرائيلية جال جادوت ستلعب دور البطولة في فيلم “كليوباترا”.

وبعد أن أثار فيلم وثائقي على Netflix تناول الملكة المصرية اهتماما كبيرا، تحدثت جادوت عن الطريقة التي ستعيد بها شخصية كليوباترا إلى الحياة، قائلة: “بالنسبة لي، أنا متحمسة للغاية لرواية قصتها وتحقيق العدالة لهذه الشخصية وإرثها”.

يذكر أن فريق مصري يضم رجال قانون ومختصين في الآثار طالب شهر ماي بمقاضاة منصة “نتفلكس”، بالإضافة إلى تعويض مالي ضخم بسبب تشويه صورة الملكة كليوباترا.

أتى ذلك ردا على ‏ قيام “نتفليكس” ببث فيلم وثائقي عن الملكة كليوباترا وجسّدها بممثلة سمراء على خلاف الحقيقة.

وغال غادوت ممثلة وعارضة أزياء يهودية صهيونية ولدت في 30 أفريل 1985 في بلدة روش هاعين (المقامة على أراضي كفر قاسم)، وخدمت في جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة سنتين.

حازت على لقب ملكة جمال إسرائيل لسنة 2004 ومثلت الكيان الصهيوني في مسابقة ملكة جمال الكون في نفس العام.

أصبحت عارضة أزياء في شركة كاسترو، واشتهرت بعد أن مثلت دَور جيزيل حربو في سلسلة أفلام السرعة والغضب، شركة وارنر برذرز أعطت غادوت دَور المرأة المعجزة في فِلم باتمان ضد سوبرمان: فجر العدالة، لتُمَثِل مع بن أفليك وهنري كاڤيل.