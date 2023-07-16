جدل بشأن جلوس الملكة رانيا خلف الأميرة رجوة في السيارة!  

أثار تداول صورة للملكة رانيا وهي تجلس خلف الأميرة رجوة، في سيارة يقودها ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ونشرت الملكة رانيا صورتها رفقة الحسين ورجوة في سيارة غولف عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام مع تعليق: “في صن فالي، أسعد الله صباحكم وجمعة مباركة”.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

وأثنى نشطاء على تواضع ملكة الأردن بالقول إن جلوسها في المقعد الخلفي للسيارة لا ينتقص من مكانتها، بل بالعكس هو عنوان لسماحتها ومحبتها، لافتين إلى أن الكثيرين في مختلف الدول العربية يرون في ذلك سوء.

.

رانيا العبد الله، هي ملكة المملكة الأردنية الهاشمية وعقيلة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ومن أكثر السيدات الأوليات في الوطن العربي اهتمامًا بحقوق الطفل والمرأة

وبالرغم من ذلك ابنها ولي العهد قاد السيارة وزوجته بجانبه، والملكة تجلس بالخلف ولا… pic.twitter.com/ETsjcrOrSp — لانا الشريف (@Lana_Alsharef_) July 14, 2023

وأشار البعض إلى أن المقعد يكون من حق الزوجة في حال عدم تواجد الأم في ذات المشوار، وعلى الزوجات أن يبادرن بالركوب في الخلف من باب الذوق واحترام أمهات أزواجهن، بينما ارتأى آخرون أن حياة العائلة الملكية الأردنية حلوة وبسيطة وكل شخص يعرف مكانته ولا يتجاوز حدوده.

الأميرة #رجوة_الحسين والأمير الحسين والملكة رانيا في ملتقى صن ڤالي الاقتصادي.#غرد_بصورة

وقد علّق البعض على ركوبها بجانب زوجها ووالدة زوجها في الخلف!

تعليقي أنني أحيانًا أركب السيارة مع ولدي وزوجته ودائمًا تطلب مني زوجة ابني الحبيبة الركوب في الأمام وأرفض وأقول لها أنني أسعد… pic.twitter.com/QiS5Q4ayB3 — أمل ناضرين (@AmalNadhreen) July 14, 2023

حياتهم حلوة وبسيطة وفي مناسبات قادمة راح نشوف الملكة رانيا قدام و الأميرة الجميلة رجوى في الخلف .. هم يحترمون الرغبات وكل شخص

يمارس السلوك اللي يريحه فقط — Sara Alasaf 🇸🇦 (@SarahAlasaf) July 14, 2023

يذكر أن حفل زفاف ولي عهد الأردن على رجوة آل سيف أُقيم يوم 1 جوان 2023 بحضور عدد من قادة الدول والشخصيات البارزة في العاصمة الأردنية، عمّان.