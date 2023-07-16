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جدل بشأن جلوس الملكة رانيا خلف الأميرة رجوة في السيارة!  

جواهر الشروق
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جدل بشأن جلوس الملكة رانيا خلف الأميرة رجوة في السيارة!  

أثار تداول صورة للملكة رانيا وهي تجلس خلف الأميرة رجوة، في سيارة يقودها ولي العهد  الأمير الحسين بن عبدالله جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ونشرت الملكة رانيا صورتها رفقة الحسين ورجوة في سيارة غولف عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام مع تعليق: “في صن فالي، أسعد الله صباحكم وجمعة مباركة”.

وأثنى نشطاء على تواضع ملكة الأردن بالقول إن جلوسها في المقعد الخلفي للسيارة لا ينتقص من مكانتها، بل بالعكس هو عنوان لسماحتها ومحبتها، لافتين إلى أن الكثيرين في مختلف الدول العربية يرون في ذلك سوء.

وأشار البعض إلى أن المقعد يكون من حق الزوجة في حال عدم تواجد الأم في ذات المشوار، وعلى الزوجات أن يبادرن بالركوب في الخلف من باب الذوق واحترام أمهات أزواجهن، بينما ارتأى آخرون أن حياة العائلة الملكية الأردنية حلوة وبسيطة وكل شخص يعرف مكانته ولا يتجاوز حدوده.

يذكر أن حفل زفاف ولي عهد الأردن على رجوة آل سيف أُقيم يوم 1 جوان 2023 بحضور عدد من قادة الدول والشخصيات البارزة في العاصمة الأردنية، عمّان.

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