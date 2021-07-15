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جدل بشأن منع روبي للمحجبات من حضور حفلها.. وهذا تعليقها!

جواهر الشروق
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جدل بشأن منع روبي للمحجبات من حضور حفلها.. وهذا تعليقها!

أثارت الفنانة المصرية روبي، مؤخرا، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تداول ناشطون خبر منعها للمحجبات من حضور حفلها.

وأشعلت روبي نيران الغضب بعد إعلانها عن شروط حضور حفلها، حيث قالت عبر حسابها على فيسبوك إنه يسمح للسيدات اللواتي يرتدين “التوربانات” بالدخول.

وأكدت على ضرورة أن يكون الحد الأدنى للسن 25 عاما، مع عدم السماح بارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية، كما يمنع دخول العزاب ومسموح فقط للمرتبطين!

البعض اعتبر الأمر إهانة وطالبها بالاعتذار عن وضع شروط لأن من حق كل محبيها الحضور بلا قيود، والبعض الآخر سخر من الموضوع وقال بأن الحجاب الحقيقي يعني الترفع عن تتبع المنكر والإثارة، وبالتالي لا حاجة للمنع لأن أخلاقهن تمنعهن.

وأفاد الإعلام المصري على لسان أحد منظمي الحفل المزمع إحياؤه الجمعة 16 جويلية، في الساحل الشمالي أن روبي لم تمنع المحجبات من الحضور ولكنها ركزت على ارتداء التوربانات حتى لا يتعرضن للحرج.

في ذات السياق، حسمت الفنانة الجدل القائم بالقول أن هناك  سوء فهم من جانب البعض بشأن تفسيرهم لقواعد وشروط حضور حفلها، مبينة أن معنى ارتداء التربون لا يعني منع المحجبات من الدخول.

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التعليقات
3
  • جمال

    روبي لم أسمع بها من قبل والغريب أن تشترط على عدم حضور المحجبات وان حضرت المحجبة هذا الحفل فإنها مزيفة و شيطانية .

    0
  • كمال

    عندها حق،اولا المحجبات ممنوعون من الاختلاط و التجمهر و سماع الاغاني،والعزاب لا ياتون للتمتع بالاغاني و انما لمضايقة االبنات،اذن حتى يمر السهرة في شكل منظم عندها حق ان تشترط و تحصر المشاركين على المسنين و المرتبطين

    1
  • إبن الجزائر

    المحجبة التقية التي تخاف من الله عز وجل لن ترضى بنشر المجون و الفساد في الأرض...و لهذا أدخلي وحدك إلى جهنم و لا تسحب معك باقي البشر و خاصة القنتات العابدات أعد لهم الله اجر عظيم و مغفرة و جنات النعيم

    4

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