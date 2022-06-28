جدل بِشأن “سعودية” القميص الجديد لِفريق نيوكاسل

أثار القميص الجديد لِفريق نيوكاسل الجدل، بعد أن كشفت إدارة النادي الإنجليزي عنه، الثلاثاء.

ويحمل القميص الجديد اللونين الأبيض والأخضر، وهما اللّونان التاريخيان لِمنتخب السعودية. عِلما أن زيّ فريق نيوكاسل أبيض وأسود.

ومعلوم أن شركة استثمارات سعودية تملك وتترأس نادي نيوكاسل الإنجليزي، منذ عام 2020.

وقالت إدارة نادي نيوكاسل الإنجليزي في بيان لها: “بعد كشف النقاب عن طاقمه الأساسي الكلاسيكي بالأبيض والأسود، أطلق الفريق الطقم الثالث بِاللونين الأبيض والأخضر، من تصميم شركة ملابس رياضية بريطانية متميزة”.

واعتبرت صحف إنجليزية – على غرار “ديلي ميل” – أن التصميم الجديد لقميص الفريق مثير للجدل، وأشارت إلى انقسام مشجعي الفريق العريق بِشأنه، بين من يرون أن استخدام ألوان المنتخب السعودي يعد “دليلا واضحا” على “غسيل” أموال رياضي، وآخرون اعتبروه أحد أفضل القمصان الاحتياطية في تاريخ الفريق الذي تأسس عام 1892.

وسرعان ما توالت تعليقات مشجّعي نيوكاسل على وسائل التواصل الاجتماعي، بين مؤيّدين ومعارضين بشأن القميص المثير للجدل.

وعبّر البعض عن مخاوفهم بِشأن التصميم، زاعمين أنهم “لا يستطيعون” تقبّل دمج الألوان السعودية في علامة نيوكاسل التجارية. بينما أثنى بعض المعجبين على الطقم الأبيض والأخضر، وقالوا إنهم سيشترون القميص على الفور.

وقال أحدهم: “أكره هذا، أنا مشجّع كبير لنيوكاسل. لا يمكنني المشاركة في دمج السعودية في علامتنا التجارية وهويتنا”. وأضاف آخر: “الآن، بالنظر إلى حقيقة أن مشجعي نيوكاسل فخورون جدا بتاريخهم، هل تعتقد أنهم لن يكونوا سعداء جدا بهذا الأمر؟ كان هناك قدر من القلق من أنهم سيختارون طقما ثالثا سعوديا باللونين الأخضر والأبيض، وقد حدث ذلك. باعوا أرواحهم بالكامل”.