جدل حول زكاة الفطر في الجزائر وتاجر يعرض الأطعمة بمقاييسها الشرعية
ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالمنشورات التي تتحدث عن كيفية إخراج زكاة الفطر، هل نقدا أم طعاما، ما خلق جدلا واسعا في الجزائر.
وانقسمت آراء النشطاء بمختلف مستوياتهم الفكرية إلى قسمين، كل يدافع عن وجهة نظره بأدلة وبراهين من أيام السلف إلى واقعنا المعاش.
وقال الفريق المدافع عن إخراجها نقدا أن الفقير أحوج ما يكون للمال، وهو أدرى بما يشتري به سواء كسوة عيد لأولاده أو حليبا لرضيعه أو فاكهة أو دواء أو غيرها من المتطلبات التي عجز عن توفيرها.
قُدرت زكاة الفطر في بلدي الجزائر لهذا العام 1444 هجرية الموافق لسنة 2023 ميلادية ب 120 دج … و هي قيمة 2 صاع من قوت غالب البلد .
و حتى لا نقع في لغط كلّ سنة حول إخراجها ففتوى العلاّمة يوسف القرضاوي رحمة الله عليه أسفله . لا تنسونا من صالح دعواتكم . pic.twitter.com/NXQWfOwS25
— الحقّ كلّ الحقّ (@Ilhaq2021) April 7, 2023
وذهب المدافعون عن إخراجها طعاما إلى القول أن النقود كانت موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أمر بإخراجها حبوبا بمقاييس مضبوطة، والأولى اتباع السنة حسبهم إذ لم يثبت عن صحابي واحد أنه أخرجها مالا.
✍🏻فتوى للشيخ فركوس أستاذ بكلية الشريعة بجامعة #الجزائر
⛔ انتبه:إذا كان أهلك يخرجونها مالا فأخرجها عن نفسك طعاما/زكاة الفطر تخرج طعاما وليس نقودا#زكاة_الفطر وهي عبادة شرعها الله لنا
ومقدارها:صاع من طعام لهذا لا يجوز إخراجها #مالا ،بل تخرج #طعاما
⛔ومن أخرجها مالا فقد خالف الشرع pic.twitter.com/38JBJCmyEH
— Sid ali karou (@KarouSid) April 9, 2023
🔴 كانت النقود موجودة في زمن الرسول ﷺ والمساكين والفقراء موجودون ومع ذلك فرض زكاة الفطر #طعاما ولم يفرضها مالا#فاتبع_سنة_نبيك_ﷺ
— 😍 أبو تـاجــوج 👑 (@Abotagoog) April 12, 2023
الذي لايريد الطعام فليس #محتاج.!
❓ السـؤال:
في بلادنا زكاة الفطر تُدفع مالاً بحجة أن المساكين لا يريدون حبوباً وغيرها، فماذا نفعل؟
🖊️ الجـواب:
ليس الأمر للمساكين، هذه عبادة، تُنفذ كما جاءت عن الرسول ﷺَ،
والذي لا يريد الطعام هذا ليس بمحتاج،أعطه للمحتاج الذي يريد الطعام“. pic.twitter.com/KyUUobM88g
— عبدالغنيّ بوجلّابة🇩🇿 (@abuzeineb06dz) April 8, 2023
وفي ظل الجدل القائم أعلن تاجر جزائري من وادي سوف عن بيع جميع أنواع الحبوب بالمقاييس الشرعية التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم لزكاة الفطر.
وحظيت المبادرة بإشادة الكثيرين ممن أعادوا مشاركة المنشور وطالبوا بضرورة الاقتداء بالتاجر تسهيلا على الناس الذين يرغبون في إخراجها طعاما.
#نبض_الوادي
اقتداء بسنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وكذا أصحابه وكذا عامة أهل العلم بإخراج #زكاة_الفطر_طعاما
وفي مبادرة هي الأولى بالولاية فضاء تجاري(فضاء بالليل للتجارة العامة) #بالزقم يوفر جميع الحبوب على مقاساتها الشرعية⚖ pic.twitter.com/73BU9WlV6m
— منـجد رزقـــي 🇸🇦🇩🇿 (@Rezgui_MonDjid) April 12, 2023
وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قد أعلنت بحر الأسبوع الماضي عن قيمة زكاة الفطر للعام 2023، والتي قدرتها بـ120 دج وهو ما يعادل كيلوغرامين من غالب قوت البلد.
وأوضحت الوزارة في بيان خاص أن علماءنا أفتوا بجواز إخراجها نقدا وهو حسبهم أنسب للفقراء الذين شرعت من أجلهم لإغنائهم عن السؤال يوم العيد.
في ذات السياق قال جلول حجيمي، رئيس نقابة الأئمة بالجزائر، إن المسألة فيها من اليسر ما يكفينا، لافتا أن من يرون بإخراجها نقدا يستندون إلى أقوال بعض الصحابة والتابعين، ومشددا على ضرورة إخراجها في وقتها وهو الأهم.
وصرحت دار الافتاء بجواز خروج زكاة الفطر نقدا، وذلك بناء على فتوي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب.
وقال مفتي الجمهورية، إن تعجيل خروج زكاة الفطر أمر جائز ومستحب في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم، وذلك إغناء للمساكين عن السؤال، وتيسيرا على الفقراء والمحتاجين، ولتكون عونا في تلبية احتياجاتهم.