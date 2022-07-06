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جدل حول فيديو لفنانة روسية تغني “أنا دمي فلسطيني” بالقفطان الجزائري

نادية شريف
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جدل حول فيديو لفنانة روسية تغني “أنا دمي فلسطيني” بالقفطان الجزائري

أشعل فيديو متداول لفنانة روسية تغني “أنا دمي فلسطيني” بالقفطان الجزائري شبكات التواصل الاجتماعي، وأثار جدلا واسعا.

وظهرت الفنانة الروسية باللباس التقليدي الجزائري ومعها مجموعة نساء يرقصن الدبكة الفلسطينية على أنغام الأغنية الشهيرة التي تنبض بالعروبة وحب الوطن والانتماء لفلسطين.

ورددت الفنانة كلمات الأغنية بمنتهى الإتقان وبمشاعر عالية، وهي اغنية فلسطينية شهيرة أداها الفنان محمد عساف ويقول في مطلعها “على عهدي على ديني على أرضي تلاقيني.. أنا لأهلي أنا أفديهم.. أنا دمي فلسطيني”.

وفي الوقت الذي استشعر البعض جمال الكلمات بلسان امرأة أعجمية، قال نشطاء إن بوتين يوجه الضربات القاتلة لأعدائه بخرجات غير متوقعة من هذا النوع، والتي تصدر من قلب موسكو.

واعتبر الكثيرون المقطع المسجل في موسكو ضربة للصهاينة وأعداء بوتين، وقال آخرون إن الفنانة أبدعت بدمج الجمال الجزائري والفلسطيني نظرا للعلاقة الوطيدة بين البلدين.

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