جدل في العراق بشأن أصول صدام حسين الهندية!

أثار سياسي عراقي جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بتأكيده أن أصول الرئيس السابق صدام حسين هندية.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد فاجأ أمين حركة “عصائب أهل الحق”، قيس الخزعلي، العراقيين، السبت، عندما قال في خطبة بمناسبة عيد الفطر، إن تحليل الحمض النووي لرئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، “أثبت أنه من الهند”.

وقال الخزعلي إن “صدام حسين كان ينشر أقواله عن أن الشعب العراقي أصله من الهند”، مضيفاً أنه تبين بعد تحليل الحمض النووي “أنه هو من الهند”.

ولم يسبق لأي زعيم حزبي أن تطرق بهذا الجزم لأصول رئيس النظام السابق، أو عشيرته “الندا”، كما لم تتطرق التقارير التي أعقبت اعتقاله نهاية عام 2003 إلا لتحليل ربط صدام حسين بجثة نجليه عدي وقصي، لإثبات هويته.

ولم يذكر الخزعلي، كيف استدل إلى أصول رئيس النظام السابق، وكيف تعرف على سلالته من خلال فحص الجينات، الذي يجري في العادة بمختبرات خاصة، لكن مقربين منه قالوا لـ”الشرق الأوسط”، إنه استند إلى دراسات أعدها باحثون عراقيون مهتمون بسلالة الشعوب التي سكنت العراق، خلال القرن الماضي، توصلت إلى أن عشيرة الندا من أصول «هندو – آرية»، لكن من الصعب التحقق من رصانة وموثوقية هذه الدراسات.

وأثارت تلك التصريحات تساؤلات بين العراقيين على مواقع التواصل، حول سبب هذا الكلام الآن وفي خطبة يفترض أنها دينية، بينما دعا آخرون إلى تحليل جينات العديد من السياسيين في البلاد، لكشف ولاءاتهم السياسية.

أما البعض الآخر، فدعا الخزعلي إلى النظر في الشؤون التي تهم العراقيين وتمس عيشهم اليومي، ومشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية بدل التلهي بتلك القشور.

يذكر أن مجلة “الشبكة” التابعة لإعلام الدولة الرسمي، كانت قد نشرت عام 2017 تحقيقاً عن أصول صدام، زعمت فيه أن فحص جينات أثبت أنه ينتمي لسلالة “L” المنتشرة في جنوب آسيا، خصوصاً في باكستان والهند وطاجيكستان وبلوشستان إيران وأفغانستان، وبنسب أقل في عموم الشرق الأوسط.

إلا أن تلك الدراسة لم تذكر حينها كيف تم التوصل إلى تلك النتيجة، ولم تشر إلى مصدر علمي يؤكد تلك المزاعم.