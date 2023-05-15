جدل في مصر بسبب ورقة تحذيرية من العلاقات غير الأخلاقية!

أثارت ورقة تحذيرية من العلاقات غير الأخلاقية داخل حديقة المنتزه بالإسكندرية جدلا واسعا بين المصريين عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء صورة الورقة المثبتة على جذع شجرة، مدون عليها “جميع الحدائق مراقبة بالكاميرات، وغرامة 500 جنيه للعلاقات غير الأخلاقية”.

وحملت اللافتة آية قرآنية من سورة “البقرة” تقول “واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله”، وحملت توقيع إدارة منطقة حدائق المنتزه في محافظة الإسكندرية الساحلية.

وتسببت الصورة في حالة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بين مرحب يرى أنها “تذكّر الشباب والفتيات بعواقب الممارسات غير الأخلاقية والمنافية للآداب العامة”.

في المقابل، عارض مستخدمون على منصات التواصل هذه الصورة، واعتبروها “تدخلًا غير مقبول من إدارة الحديقة في حياة روادها”، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن تثبيت هذه الورقة.

وكان أبرز المعارضين للافتة الفنان المصري صبري فواز، وكتب عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”: “أتمنى أن يكون موضوع المنتزه هذا غير حقيقي”، ليؤكد متابعوه أن “الصورة حقيقية”.

قي المقابل، لم يصدر أي توضيح رسمي من إدارة الحديقة أو محافظة الإسكندرية.

وتعود حدائق قصر المنتزه الملكية في الإسكندرية إلى أكثر من 100 عام، وشهدت مؤخرًا ما اعتبرته وسائل إعلام محلية “أكبر عملية تطوير وتجميل في تاريخها”.

وتقع حدائق المنتزه مساحة 375 فدانًا، ولها إطلالة ساحرة على البحر الأبيض المتوسط، وتتميز بمسطحاتها الخضراء الشاسعة والأشجار والنباتات النادرة فضلًا عن قصرها التاريخي.