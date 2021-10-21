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جدل كبير بعد نجاح عملية زرع كلية خنزير في جسد امرأة متوفاة

نادية شريف
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جدل كبير بعد نجاح عملية زرع كلية خنزير في جسد امرأة متوفاة

أثار انتشار خبر نجاح عملية زرع كلية خنزير في جسد امرأة متوفاة، جدلا كبيرا، بالرغم من الأمل الذي أعطته التجربة لملايين المرضى عبر العالم.

وبحسب ما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” فقد نجح علماء أمريكيون في ربط كلية خنزير بجسد المرأة، في أول تجربة من نوعها، مما يساهم حسبهم في إعطاء دفعة لزرع أعضاء حيوانية في أجسام البشر والتخلص من طابور الانتظار الطويل للحصول على أعضاء المتبرعين، ولاسيما أمراض الكلى.

وعلى إثر ذلك، اشتعلت حرب التعليقات عبر مواقع التواصل، ما بين من يتساءل عن مشروعية نقل الأعضاء من الحيوانات إلى البشر، ومن يؤكد على نجاسة الخنزير واستحالة قبول المرضى بأعضائه، لا سيما من المسلمين.

واختار البعض السخرية من الخبر المتداول دون محاولة البحث أو التقصي عن الحكم الشرعي، حيث قالوا أن رجال اليوم لا تنقصهم الدياثة حتى نزيدهم من أعضاء الخنازير!

في ذات السياق استعان آخرون بفتاوى العلماء التي تقول بأن الضرورة تبيح المحظورة، وأن النجاسة حين تتحول إلى الطهارة تصبح طاهرة، وما إلى ذلك.

وعارض نشطاء أصحاب الفتاوى بالقول أن الخنزير لا يمكن أن يستحيل إلا إلى خبيث، لأنه رجس كله، في انتظار أن يتدخل رجال الدين للفصل في الموضوع.

وكان الباحثون قد أبقوا جثة المرأة المتوفاة على جهاز التنفس الصناعي بعد أن وافقت عائلتها على التجربة، إذ أن تلك المريضة كانت ترغب في التبرع بأعضائها، ولكن ذلك لم يكن ممكنا لأسباب طبية.

وربط الجراحون كلية الخنزير بزوج من الأوعية الدموية الكبيرة خارج جسم المريضة المتوفاة، حتى يتمكنوا من مراقبتها لمدة يومين، لتشير النتائج إلى أن الجسم قبل ذلك العضو الغريب والذي أدى وظائف الكلى البشرية بكل جدارة، بتنقية المياه، وإخراج البول.

وقال الطبيب روبرت مونتغمري، الذي قاد الفريق الجراحي الشهر الماضي في جامعة نيويورك لانغون هيلث الأمريكية: “أدت تلك الكلية وظيفتها بشكل طبيعي تماما، ولم يحدث الرفض الفوري الذي كنا قلقين بشأنه”.

وأوضح الطبيب أندرو آدامز، من كلية الطب بجامعة مينيسوتا، والذي لم يكن عضوا في فريق العمل أن تلك التجربة تعد”خطوة مهمة” وأنها “سوف تطمئن المرضى والباحثين بأننا نسير في الاتجاه الصحيح”.

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