جدل كبير حول ملابس تلميذة ومعلمة وهمية متهمة بالتشهير!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتلميذة، وقالوا بأن معلمتها قامت بتصويرها والتشهير بها بسبب ملابسها، ما أحدث ضجة واسعة، فما هي الحقيقة؟

أحدث انتشار المقطع المصوّر للتلميذة جدلا كبيرا بعد وصف ملابسها بغير المحتشمة وغير اللائقة، وأرفقوه بتعليق نسب لمعلمتها جاء فيه: “هكذا تتربى أجيال المستقبل في بلد دينه الاسلام”.

وتباينت الآراء بين من يؤيد وجهة نظر الأستاذة التي انتقدت لباس تلميذة في بلد مسلم وتربيتها بطريقة غير صحيحة وتعويدها على العري، وبين من يرى في التصوير والنشر جريمة تستحق العقاب.

في ذات السياق أوضح الصحفي مولود صياد المختص بكشف الأخبار الزائفة أن المعلمة التي نصب لها سكان الفيسبوك المشانق ما هي إلا شخصية وهمية ولا وجود لها.

وقال بأن أول من قام بنشر الفيديو صفحة أولاد لحلال المعروفة بالإثارة، مؤكدا أنه بعد التحقق من كل الفيديوهات تبين بأنها تعود إلى حساب تيك توك صاحبته قريبة الطفلة، أختها أو والدتها!