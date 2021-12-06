جدل متصاعد بسبب تعليق حفيظ دراجي على مباراة تونس وسوريا

لا يزال تعليق الجزائري حفيظ دراجي على مباراة تونس وسوريا لحساب الجولة الثانية من كأس العرب يثير الجدل، وسط انتقادات لاذعة للمعلق الجزائري من طرف ناشطين تونسيين.

ويتعرض دراجي منذ تعليقه على مباراة تونس وسوريا، التي انتهت لصالح السوريين، إلى هجوم تونسي شرس، سواء عبر عدد من وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونزل حفيظ دراجي ضيفا على القناة التونسية التاسعة، وتحديدا على برنامج “التاسعة سبورت” للإعلامي عادل بوهلال، للرد على الانتقادات التي طالته، بعد مباراة تونس وسوريا، وهي الحصة التي عدّد فيها الحاضرون أسباب حالة الاستياء الكبيرة في تونس من دراجي بعد تعليقه على مباراة منتخبهم.

وقال عادل بوهلال مخاطبا دراجي:” تتصيّد أي فرصة من أجل إبراز كرهك وحقدك على الكرة التونسية..عندما تستفز الجمهور التونسي والمنتخب منهزم لا تتوقع إلا أمور سلبية”.

ورد دراجي: ” أنا لست مطبلا… عندما يكون المنتخب تعيسا أقول أنه تعيس، منتخب سوري فاز نعطيه حقه، دون أي إهانة لمنتخب تونس، وليس لدي أي حقد لا على الأندية التونسية أو المنتخب التونسي”.

كما ردّ المعلق حفيظ دراجي خلال الحصة، عن أنه قال عبارة “لطف الله أن كرة المنتخب التونسي مرت بسلام على الدفاع السوري، حيث قال: لم أقل هذا، مستحيل أن أقول هذا”.

وبسخرية قال دراجي، سأكشف عن مشكلتي مع التونسيين: ” قبل زواجي، تقدمت لخطبة تونسية وقوبل طلبي بالرفض”.