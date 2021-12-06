جدل متصاعد بسبب تعليق حفيظ دراجي على مباراة تونس وسوريا
لا يزال تعليق الجزائري حفيظ دراجي على مباراة تونس وسوريا لحساب الجولة الثانية من كأس العرب يثير الجدل، وسط انتقادات لاذعة للمعلق الجزائري من طرف ناشطين تونسيين.
ويتعرض دراجي منذ تعليقه على مباراة تونس وسوريا، التي انتهت لصالح السوريين، إلى هجوم تونسي شرس، سواء عبر عدد من وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
⚽️ مهزلة إعلامية ما حدث في القناة التاسعة التونسية بالأمس جايبين حفيظ دراجي وقالولو أنت سبب خسارة منتخبنا أمام سوريا ، قال لهم منتخبكم تعيس وعلقت على المباراة بكل حيادية
قالوا له عندك حقد على تونس والفرق التونسية 😩😩
مؤسف ما يحدث من إعلامنا العربي كأس عربية شبه ودية ترجع حرب
— Bmd Cûlé Barça ❤💙 (@ofinne21) December 6, 2021
ونزل حفيظ دراجي ضيفا على القناة التونسية التاسعة، وتحديدا على برنامج “التاسعة سبورت” للإعلامي عادل بوهلال، للرد على الانتقادات التي طالته، بعد مباراة تونس وسوريا، وهي الحصة التي عدّد فيها الحاضرون أسباب حالة الاستياء الكبيرة في تونس من دراجي بعد تعليقه على مباراة منتخبهم.
لمن لايعرف السيد حفيظ وطريقة تعليقو كجزائري انا 🇩🇿
هو يتكلم الواقع ولا يجامل منتخب او لاعب
اذا كان في يومو او غير يومو
الجزائر لما لا تلعب بمستوى جيد يقولها ويقوووول ويقووووول كلام لايرضينا كمشجعين ونتقبلوه عادي لانو على حق وصواب#تونس_الامارات #سوريا_موريتانيا #كأس_العرب
— Ahmed Amine 🇩🇿 (@AhmedAmine27DZ) December 6, 2021
وقال عادل بوهلال مخاطبا دراجي:” تتصيّد أي فرصة من أجل إبراز كرهك وحقدك على الكرة التونسية..عندما تستفز الجمهور التونسي والمنتخب منهزم لا تتوقع إلا أمور سلبية”.
ورد دراجي: ” أنا لست مطبلا… عندما يكون المنتخب تعيسا أقول أنه تعيس، منتخب سوري فاز نعطيه حقه، دون أي إهانة لمنتخب تونس، وليس لدي أي حقد لا على الأندية التونسية أو المنتخب التونسي”.
لو كان شعبوي كما تقول لما كان المعلق الأول في العالم و الشعب الجزائري كله مع 🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿@derradjihafid
— HãDoúLâ (@GharbiHadil8) December 6, 2021
كما ردّ المعلق حفيظ دراجي خلال الحصة، عن أنه قال عبارة “لطف الله أن كرة المنتخب التونسي مرت بسلام على الدفاع السوري، حيث قال: لم أقل هذا، مستحيل أن أقول هذا”.
وبسخرية قال دراجي، سأكشف عن مشكلتي مع التونسيين: ” قبل زواجي، تقدمت لخطبة تونسية وقوبل طلبي بالرفض”.
مذيع تونسي او لاعب سابق يقول للمعلق حفيظ دراجي انت لست حيادي مع تونس والفرق التونسية وعندك حقد ومشكلة مع تونس
رد عليه حفيظ قال له اسألني واش عندك ضد التوانسة؟
سأله رد عليه قالو قبل ما نتزوج حبيت نخطب وحدة تونسية وما حبوش يعطوهالي 😅🚀🚀
— Nina (@nina_zeineb) December 6, 2021