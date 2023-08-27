جدول أعمال مكثف لمديري التربية لإنجاح الدخول

التكفل ماليا بالناجحين وأساتذة المدارس العليا قبل 30 أكتوبر

مع اقتراب موعد الدخول المدرسي المقبل 2023/2024، سيكون مديرو التربية للولايات مطالبين وجوبا باستكمال إنجاز عدة عمليات إجرائية ضمن “جدول أعمال” مكثف، خلال الأسبوعين الأولين من شهر سبتمبر القادم، من خلال السهر على برمجة أيام تكوينية لفائدة الأساتذة الجدد في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية بالابتدائي، حول “برامج التدريس”، إلى جانب تنظيم “تكوين تأهيلي” وتهيئي لفائدتهم.

في مقابل ذلك، يتوجب عليهم الحرص التام على التكفل ماليا وماديا بالأساتذة خريجي المدارس العليا والناجحين في الامتحانات المهنية في آجال أقصاها 30 أكتوبر القادم، فضلا عن صب منحة المردودية للثلاثي الرابع قبل نهاية السنة الجارية أي قبل تاريخ 20 ديسمبر القادم.

تكوين تهييئي لأساتذة الإنجليزية والرياضة والفنون

وبناء على الإجراءات العملياتية التي أفرجت عنها وزارة التربية الوطنية مؤخرا، في منشور وزاري، طلبت المديرية العامة للتعليم من مديريات التربية للولايات، إنجاز مجموعة أعمال في الأسبوع الأول والثاني من شهر سبتمبر الداخل، ويتعلق الأمر بتنظيم يوم تكويني لفائدة مفتشي التعليم الابتدائي تخصص إدارة وبيداغوجيا، لشرح كيفيات وضع مواقيت التعليم الابتدائي الجديدة حيز التطبيق، إلى جانب برمجة أيام تكوينية لأساتذة التعليم الابتدائي حول المواقيت وتنظيم التعلمات الجديدة، بالإضافة إلى تنظيم أيام تكوينية لفائدة أساتذة المدرسة الابتدائية للغة الإنجليزية حول برنامج اللغة الإنجليزية، ودليله الديداكتيكي، علاوة على تنظيم أيام تكوينية لفائدة أساتذة المدرسة الابتدائية للتربية البدنية والرياضية حول برنامج التربية البدنية والرياضية، فضلا عن تنظيم أيام تكوينية لفائدة أساتذة التعليم الثانوي للمواد الفنية لشعبة الفنون حول منهاج المواد الفنية لمستوى الثالثة ثانوي.

مداولات نهاية تكوين الأساتذة المدمجين بدءا من الـ10 سبتمبر

ومن جهتها، حثت مديرية التكوين بالوزارة مديرياتها الولائية والمديرية العامة للتعليم والمفتشية العامة للتربية الوطنية، على ضرورة الحرص على إجراء مداولات نهاية التكوين البيداغوجي التحضيري لـ62 ألف أستاذ مدمج في الفترة من الـ10 سبتمبر المقبل إلى غاية الـ14 منه، إلى جانب السهر على إنجاز ثلاثة أعمال في الفترة من الـ31 أوت الجاري وإلى غاية الـ14 سبتمبر القادم.

ويتعلق الأمر أولا بتنظيم التكوين التأهيلي لفائدة الأساتذة المتعاقدين “أساتذة المدرسة الابتدائية تخصص التربية البدنية والرياضية”، وثانيا تنظيم التكوين التأهيلي لفائدة الأساتذة المتعاقدين “أساتذة المدرسة الابتدائية تخصص لغة إنجليزية”، وثالثا تنظيم عمليات التكوين لفائدة المفتشين والأساتذة في إطار معالجة تقييم مكتسبات التلاميذ في نهاية مرحلة التعليم الابتدائي.

كما دعت المديرية ذاتها مديريات التربية إلى مواصلة التكوين المسبق لفائدة الأساتذة المدمجين في رتبة أستاذ التعليم الثانوي ابتداء من تاريخ 2 سبتمبر وإلى غاية الـ7 منه، وأيام السبت ابتداء من الـ9 سبتمبر وإلى غاية 21 أكتوبر القادم، إلى جانب مواصلة التكوين التكميلي قبل الترقية في رتبتي نائب مقتصد ومشرف تربية في الفترة من 30 سبتمبر وإلى غاية 21 أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى موافاة مديرية التكوين بتقرير نهاية التكوين التكميلي قبل الترقية في رتبتي نائب مقتصد ومشرف التربية في آجال أقصاها 23 أكتوبر، علاوة على تنظيم امتحان نهاية التكوين التكميلي قبل الترقية في رتبتي نائب مقتصد ومشرف التربية انطلاقا من 23 أكتوبر وإلى غاية 26 منه.

دفع راتب أكتوبر في الـ10 الأوائل ومردودية الثلاثي الرابع في 30 ديسمبر

أما مديرية الموارد المالية والمادية بالوزارة، فقد طلبت من مديريات التربية للولايات والمديرية الفرعية لتقديرات الميزانية، استرجاع المبالغ الناجمة عن الاقتطاعات والعطل المرضية قبل تاريخ 30 سبتمبر القادم، فيما حثت على ضرورة دفع راتب شهر أكتوبر في الـ10 الأوائل منه، وإعادة استرجاع المبالغ الملتزم بها “العطل المرضية، تقاعد وحالات أخرى” في آجال 30 منه، بالإضافة إلى التكفل ماليا بالأساتذة خريجي المدارس العليا والناجحين في الامتحانات المهنية في آجال أقصاها 30 أكتوبر القادم.

وبخصوص منحة المردودية للثلاثي الرابع لسنة 2023، أمرت نفس المديرية مديريات التربية للولايات والمديرية الفرعية لتقديرات الميزانية، بصبها في حسابات المستخدمين قبل نهاية السنة الجارية أي في آجال أقصاها 30 ديسمبر القادم.

وفيما يتعلق بملف “التغذية المدرسية”، طلبت مديرية دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي بالوزارة، من الجماعات المحلية ومديريات التربية للولايات، السهر على متابعة عملية تموين كافة المطاعم المدرسية، لضمان تقديم وجبات ساخنة وصحية للتلاميذ المستفيدين، وذلك أسبوعا قبل الدخول المدرسي القادم.

أوامر بتحديث الكتب الرقمية قبل موعد الدخول المدرسي

ومن جهتها، التمست المديرية العامة للتعليم ومديرية الأنظمة المعلوماتية، من مديريات التربية للولايات والمؤسسات التربوية، التكفل التام بثلاثة أعمال قبل موعد الدخول المدرسي، ويتعلق الأمر بضبط وضعية التلاميذ للسنة الدراسية 2023/2024 على الأرضية الرقمية من خلال حجز التلاميذ الجدد للسنة الأولى ابتدائي وتلاميذ أقسام التربية التحضيرية، مع تحيين وضعية تلاميذ السنوات الأخرى، وكذا إسناد الأفواج التربوية إلى الأساتذة مباشرة بعد ضبط التوقيت الأسبوعي، خاصة أولئك المكلفين بالإشراف على تلاميذ السنة الأولى متوسط، حتى يتمكنوا من الاطلاع على الدفاتر الرقمية لتقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي الذين سيشرفون على تأطيرهم، وهذا بهدف وقوفهم على الصعوبات التي يعاني منها هؤلاء التلاميذ وضمان معالجتها، بالإضافة إلى تحديث الكتب المدرسية الرقمية التي يحتويها اللوح الرقمي، وفق المستوى التعليمي للتلميذ.

وطلبت ذات المديرية من مديريها الولائيين إنجاز عملين اثنين خلال الأسبوع الأول والثاني بعد الدخول المدرسي، ويتعلق الأمر بالحرص على تنظيم المعالجة البيداغوجية على ضوء مخرجات تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، مفتشي التعليم المتوسط للمواد ومديري المتوسطات وأساتذة التعليم المتوسط المكلفين بتدريس أقسام الأولى متوسط، والعمل على ضمان عقد مجالس الأقسام ومجالس الأساتذة لبداية السنة للتشاور والتنسيق بين أساتذة القسم الواحد، فيما دعتهم إلى السهر على تنظيم ما يصطلح عليه “بالتقويم التشخيصي”، لاسيما في بداية السنة الدراسية، قصد إحداث الانسجام في الفوج التربوي انطلاقا من المكتسبات الفعلية للتلاميذ، وذلك في الأسبوع الأول من الدخول كأقصى تقدير.

تعليمات بتنظيم حملات للمستخدمين حول الأمن السيبراني

أما مديرية الأنظمة المعلوماتية بالوزارة، فقد وجهت تعليمات لمديري التربية للولايات، تحثهم من خلالها على تنظيم حملات تحسيسية لفائدة مستخدمي القطاع حول “الأمن السيبراني”، في آجال أقصاها 31 ديسمبر المقبل، كما دعت رؤساء المؤسسات التربوية إلى الحرص المستمر والدائم على حظيرة الإعلام الآلي من خلال ضبط وضعية مخابر المعلوماتية وكذا الربط بشبكة الانترنيت.

كما طلبت وبالتنسيق مع المديرية العامة للتعليم من المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، السهر على إعلام الأولياء وتذكيرهم بأهمية التسجيل في الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي، قصد السماح لهم بالاستفادة من الخدمات التي يوفرها ذات الفضاء، وكذا العمل على ضمان انخراط جميع الأساتذة في الفضاء المخصص لهم ضمن الأرضية الرقمية، من خلال إبلاغهم وتحسيسهم بأهميته، وذلك قبل تاريخ 30 سبتمبر كآخر أجل..