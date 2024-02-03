جدول المقابلات الإفريقية من المُربّع الذّهبي إلى النّهائي

6 ركلات ترجيح مُهدرة

اكتملت سهرة السّبت أضلاع المُربّع الذّهبي، لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

جاء ذلك بعد تأهّل منتخب جنوب إفريقيا، وعقب فوزه على فريق جزر الرّأس الأخضر بِواقع ركلات الترجيح (2-1)، في مباراة انتهت بِنتيجة التعادل السّلبي في وقتَيها الأصلي والمُمدّد، لِحساب الدور ربع النّهائي. تحت إدارة حكم ساحة من الكونغو الديموقراطية.

ولفتت سلسلةُ ركلات الترجيح الانتباهَ، حيث أهدر 6 لاعبين فرص التسجيل! أربعة من جزر الرّأس الأخضر، ونصف هذا العدد من منتخب “البافانا بافانا”.

وتشكّل جدول المقابلات من نصف النّهائي إلى المحطّة الختامية، وبِالتوقيت الجزائري، كالتّالي:

1- نصف النّهائي:

الـ 7 من فيفري 2024:

نيجيريا – جنوب إفريقيا (سا: 18.00).

كوت ديفوار – الكونغو الديموقراطية (سا: 21.00).

2- المباراة الترتيبية:

تُجرى في الـ 10 من فيفري الحالي على الساعة التاسعة ليلا.

3- المباراة النّهائية:

تُقام في الـ 11 من فيفري الحالي على الساعة التاسعة ليلا.